談善言演人母身心俱疲嚇怕拒生B 盧鎮業衝事業未想結婚 (20:08)

談善言（阿談）在電影《虎毒不》裏飾演的淑貞分娩後獨自面對育兒壓力，盧鎮業（小野）飾演的丈夫從不主動幫忙。睡眠不足、身體變化、工作壓力，再加上婆媳衝突、娘家疏離，淑貞身心俱疲，努力想成為好母親卻失去自我，感到孤獨和無助。阿談拍攝前為角色增肥20磅，亦向媽媽們取經，了解她們懷孕和生育後身體上的變化、情緒與壓力，以及如何餵哺母乳。「我嫌磅數不夠多、臉比較瘦削。本來想再增肥多一點，但磅數全落到身上，沒辦法。」阿談在《虎》的大部分演出均為獨腳戲，她未覺得太困難。「BB不停的喊聲，其實正在幫我﹗」

阿談覺得時下女性要兼顧家庭與事業很辛苦︰「以前的女性，婚後專心在家中相夫教子，現在的媽媽除了主內，還想主外，找自己的價值。」小野認為現今的育兒方法不同，令家長有壓力。他說︰「以前小朋友周街跑，現在一定要有家長陪伴。孩子出世後，家長要為他們的教育做準備。照顧小孩，是一門新的學問。」阿談認同以前的小朋友天生天養，但現在的家長從網上得到很多育兒資訊的同時，父母之間亦有比較，覺得自己做得不夠好，未能為子女鋪路，所以才有那麼多「怪獸家長」出現。她說︰「怕子女比別人輸蝕，父母的恐懼大了很多，面對太多選擇，怕會選擇錯誤影響子女的未來。」

阿談回憶拍攝時見BB很可愛，一度心動想生B，但拍完後已再沒這種幻想。小野表示演出《虎》如上了一趟為人夫及為人父的課堂︰「原來有那麼多東西要去關心，例如女性身體和心理上的轉變和壓力、乳腺炎比分娩更痛等，這些都是我從前不知道的事。我現在多了認知，將來生小孩時能及早準備，更體諒女性。」雖與廖子妤感情穩定，小野坦言拍戲10多年，近年才被觀眾認識，因此希望把握機會，未來幾年專注工作，和女友未有結婚生子計劃。阿談同樣在衝事業，感情空白的她表示其日常生活只有工作、留在家裏和做運動，沒機會認識新朋友，也沒朋友為她介紹。小野說︰「我也少機會認識新朋友，要認識的，20幾歲初入行時都認識了，30幾歲識到的新朋友相對較少。」阿談笑言可考慮姐弟戀︰「我不心急拍拖，家人也沒催促，對我很放任。只要我開心，單身一世也可以。」

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（即時娛樂）