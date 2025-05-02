陳柏宇出新歌《漂流木》 最害怕失去親人 MV拍出靈魂視覺 (18:58)

問到Jason最害怕失去什麼，他說：「最驚一定係失去親人，但試過之後就反而冇咁驚。」（大會提供）

陳柏宇推出新歌《漂流木》，今次作品以失去及展望為主軸，將人比喻成於海中漂流的殘破木塊。（大會提供）

陳柏宇（Jason）今年密密出歌，繼《關於後悔》及《「大丈夫」日記》後，新歌《漂流木》亦已面世。《漂流木》由溫翰文作曲、T-Rexx填詞，以窩心旋律唱出於殘酷世間中，與命中注定那人一同漂流面對種種的溫暖情感。

《漂流木》今年2月演唱會時首唱，Jason透露在演唱會時，作品還未完成歌曲錄音，他說：「當時決定做埋個演唱會，先決定點樣去埋尾。」演唱會後，Jason與製作團隊重返錄音室，並由演唱會版本出發，對《漂流木》演繹、編曲微調：「𠵱家呢個版本係受到演唱會版本影響。」

今次作品以失去及展望為主軸，將人比喻成於海中漂流的殘破木塊，問到填詞人T-Rexx創作靈感時，他表示受到旋律與編曲啟發。他解釋：「個旋律有一種宏大、廣闊感覺，所以會有個海嘅世界觀。」

Jason對於與T-Rexx的合作亦大讚，他表示由於《漂流木》創作過程中，團隊因應著歌的主題、歌詞看法、與Jason之間關係、演繹時的要求等元素，需要T-Rexx改歌詞，而T-Rexx每次都能完成並為團隊提供選擇。至於歌曲主題與比喻，Jason認為能道出不少人的心聲。Jason指尤其是歌中那於大海漂流、看不見前路時，慶幸身邊有人一同前行的感覺，相信能引起樂迷共鳴。

《漂流木》MV由一位老婆婆作為主角，描繪其於老伴懷中離世後，以靈魂方式回去對她人生富有意義的地方，以及回望家人最後一面情景。為營造出這種靈魂視覺，拍攝團隊出動航拍機拍攝。Jason在旁觀賞MV拍攝時，亦對於團隊以VR式航拍拍出幽靈的POV 感到驚奇，亦認為這能令觀眾更易代入於鬼魂視覺當中。

問到Jason最害怕失去什麼，他說：「最驚一定係失去親人，但試過之後就反而冇咁驚。」Jason亦訪問MV中的婆婆及公公，婆婆坦言最怕失去健康：「如果你冇咗健康，你個人根本就廢咗，有再多嘅錢、再多嘅物質都冇用。」公公則回應：「屋企嘅親情，無親情何來有家呢？」

（即時娛樂）