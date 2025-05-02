莊錠欣一氧化碳中毒急送院 情况穩定報平安：真的太驚險 (23:06)

莊錠欣在社交平台報平安，並借這次的親身經歷提醒大家要注意的事情。（Ig圖片）

韓國前女團CLC成員莊錠欣（Elkie）驚爆因一氧化碳中毒急入院，今天（2日）Elkie在社交平台貼相及親揭事發經過，她表示昨早起牀後，頭痛兼有點暈眩，本來想去廁所後再服藥，沒想到直接眼前發白，然後亂撞後直接倒地，被救護車送院檢查後，才發現原來已經一氧化碳中毒。

她寫道：「起因估計是煤氣洩漏，但它沒味道、沒煙、完全沒有聲音，我只是會覺得最近很累、想睡、頭痛，但因為平常就習慣了『撐』，所以真的沒有察覺。」送院後她的碳氧血紅素濃度已經達到20%，（正常人據說是1-1.5%左右）所以當時她的情况，已屬於輕度至中度中毒，經過住院檢查及高壓氧艙治療後，現在情况已穩定。

她在社交平台報平安：「感謝有各方好友的相助，我想借這次的親身經歷來小小提醒大家：

·一氧化碳無色無味，吸進去其實是完全沒感覺的

·家中有熱水器、煤氣爐、炭火暖爐的話，一定要確認通風

·不是只有洗澡才會中毒，平常使用時空氣不流通也可能發生

·強烈建議安裝一氧化碳偵測器，真的可以救命

如果懷疑自己中毒了，請記住﹗

‧馬上開窗通風

‧立刻離開現場

‧送醫或打電話求助

‧頭暈時不要硬撐，盡快坐下或躺下，避免跌倒受傷（還好我這次頭沒撞傻）

這次真的太驚險了，我很幸運很感恩，但也希望你們都不會走到這一步，平安不是理所當然的，請你一定要保護好自己，也提醒身邊的人。」

（即時娛樂）