栢天男上月現身柬埔寨「香港電影巡禮」 收3蛋糕提早慶生 (14:53)

亞洲電影大獎學院主辦，文創產業發展處、電影發展基金及香港駐曼谷經濟貿易辦事處支持，並由柬埔寨電影發行商Westec Media協辦的「香港電影巡禮」上月24日再於柬埔寨金邊舉行。開幕作品《寄了一整個春天》的導演葉鈺瀛及主演的栢天男、有份演出《武替道》的張達倫和林耀聲、《破‧地獄》配樂師朱芸編亦有親身飛到金邊出席，與影迷近距離接觸。栢天男欣喜今次行程獲眾人為他提早慶生，朱芸編亦難得與當地傳統樂團交流，張達倫亦驚喜自己於當地的人氣，幾位影人都各有收穫。

開幕禮上，朱芸編獨奏二胡登場表演震撼現場觀眾，他再聯同柬埔寨傳統樂團合奏亦令觀眾非常投入。他分享︰「觀眾比我預期反應更加熱烈，可能佢哋發現兩地音樂可以如此融洽，好多人以為我哋夾咗好耐，其實都只係開幕禮前一日排練20多分鐘，言語不通之下，大家只用音樂溝通，但我們已經能夠即興合奏起來，完全感受到音樂無分國界。」

活動期間除了放映6套港產片，同期舉行的「港影城事」展覽亦為一大亮點，活動選址在全東南亞最大文創園區Factory Phnom Penh。展覽重現6套港產片標誌場景：《寄了一整個春天》的巨型粉紅花海、《武替道》的跳樓紙皮山、《紅豆》的懷舊糖水舖、《爸爸》的沙灘場景、《裡應外合》的超現實境界，以及《破‧地獄》的經典服裝及道具，吸引大量影迷及影人打卡留念。《寄了一整個春天》導演葉鈺瀛與主演的栢天男見到現場粉紅花海場景時非常意外：「好驚喜好感動，多謝亞洲電影大獎學院，冇諗過會有咁華麗嘅裝置，自己都忍唔到係咁打卡。」栢天男大讚：「我同導演係『wow』﹗我哋無諗過會花咁多心機，好感激，佢哋對我哋部電影好尊重。」

《武替道》的林耀聲與張達倫憶述拍攝趣事，林耀聲笑言：「見到個場景，我拍攝嘅回憶就番嚟，忍唔住影咗幾張相打卡。」張達倫分享：「見到紙皮箱，我諗起當年董瑋哥真身跳落去嘅畫面，同埋都令我諗番起戲中我送紙皮上去畀我細佬嗰陣時感覺，好感動！」張達倫特別提到這次旅程最驚喜，是原來從前在TVB拍攝的作品在柬埔寨大受歡迎，試過吃早餐時被當地人邀求合照簽名。他說：「當我出境嘅時候，因為嗰度唔畀影相，個關員見到我好開心。攞起部相機問我可唔可以自拍？我嗰一刻我有笑嘅，驚我離開唔到金邊要坐監，所以個感覺係幾深刻同埋幾開心。」

以上行程之外，一眾影人走進柬埔寨電影學院，與當地電影學生交流分享。栢天男表示：「知道有學生坐4、5個鐘車嚟到返學，係想追求佢哋自己嘅夢想，拍柬埔寨嘅電影。雖然環境比較簡單，但佢哋仍然可以有好大嘅夢想。」葉鈺瀛亦分享：「佢哋嘅提問牽涉拍攝細節層面，思考好成熟，見到佢哋對電影嘅熱情，好感動。」行程最後一晚，工作人員及嘉賓們特別為4月26日生日的栢天男準備驚喜，在餐廳秘密安排蛋糕。當餐廳播放生日歌時，栢天男不以為然，及後一眾職員捧着蛋糕齊聲唱賀，始知大家為他慶生。栢天男笑言：「原本諗住靜靜地過生日，點知又蛋糕又生日歌，3個蛋糕咁多！真係好開心，覺得好榮幸有一班朋友一齊度過。」剛好5位影人今次亦是首度來訪柬埔寨，朱芸編特別難忘張達倫初次體驗金邊「篤篤」：「覺得好得意，車上無安全帶，啲司機喺馬路上好少空間都照樣左穿右插，架車零避震，爭啲抛上天花板，但佢哋又信心滿滿。」

（即時娛樂）