楊卓娜自費數萬上瑜伽課拉筋 為新劇鋼管舞戲速治肩周炎 (15:35)

王敏奕、朱敏瀚主演的TVB劇集《虛擬情人》，昨晚（2日）講述Adam（朱敏瀚飾）鐵粉Audrey（楊卓娜飾）因跳鋼管舞與丈夫Norman（黃子雄飾）結緣，但隨着Norman在法律界地位愈來愈高，Audrey熱愛跳鋼管舞事成了2人之間隔閡。長年累月苦無知音的Audrey最終只能找來Adam當觀眾，最終Adam介入事件令Norman終明白Audrey多年來所承受的孤單及委屈，二人幾經波折終和好如初。

楊卓娜親身上陣拍攝跳鋼管舞場面，她舞姿曼妙、身材保養得宜，更散發女人味。跳鋼管舞的戲雖然只有短短兩場，楊卓娜仍努力準備及學習，除跟專業老師學習，還額外自費上瑜伽導師課程，十分專業。她接受TVB.COM訪問時表示接到Audrey這角色時備受嚴重肩周炎困擾，但她熱愛跳舞，因此對跳鋼管舞的場面又愛又恨，最後決定自費數萬元上瑜伽導師堂，努力拉筋備戰。

楊卓娜說︰「嗰時我肩周炎好嚴重，痛到郁唔到、頸擰唔到之餘，仲洗唔到面、瞓唔到覺。我有諗過想推角色，但我又好多年冇跳過舞，自己又好鍾意跳舞，所以就想盡辦法，睇吓點樣拉鬆番啲筋，最後我報咗個幾萬蚊嘅瑜伽導師課程。上第一堂嗰時，我連舉高隻手都有撕裂嘅感覺，其實我所有動作都識做，但身體上唔容許我咁做。如果唔係因為呢個角色，我唔會咁努力去拉鬆番啲筋，我係喺上跳鋼管堂前個零月日日上瑜伽堂，到我活動範圍大番啲，我先再去學跳鋼管，上咗4堂左右，頭兩堂基本我都仲係唔係好郁到，用唔到力。」

（即時娛樂）