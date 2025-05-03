P1X3L 5G上位計劃｜棒棒堂小煜驚喜現身 WinWin喜極而泣 (16:41)

ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》將於明晚（4日）播出新一集，Yoyo有感節目播出以來，每次也是P1X3L 5G「自相殘殺」，還要接受很多奇怪的懲罰，故希望最後能夠跟製作組來一場決戰，合眾人之力取得勝出，反過來懲罰他們。

為了幫Yoyo完夢，製作組特別安排衆人到台中一主題樂園來一場《P1X3L 5G對戰製作組》，P1X3L 5G每次成功過關便可得到3張寫有「製作組」的貼紙，之後將貼紙貼在轉盤上，最後轉中「製作組」的話，製作組便要受罰。可惜世事卻不似Yoyo預期，P1X3L 5G始終逃不過接受懲罰的命運。

得知終極懲罰是全體成員要一同坐斷軌過山車，一向怕玩機動遊戲的George即時面如死灰：「我嗰吓成個腦空白咗，好似要死嘅感覺。我唔想講任何嘢，淨係想靜靜地咁樣死咗去算。」Ash亦情緒崩潰，未玩先哭。Yoyo非常內疚，覺得責任全在自己身上而落淚。製作組見狀亦於心不忍，最後自願幫George和Ash頂上。

WinWin的心願是希望各位成員可以陪她一起追星，而對象就是棒棒堂。製作組成功取得棒棒堂其中成員楊奇煜（小煜）應允，答應跟WinWin見面。眾人興致勃勃地製作應援物品，但好景不常，小煜於見面當日身體不適，眾人只好取消見面行程。WinWin得知後大感失望，傷心落淚。原來，製作組和小煜戲弄WinWin，想給她一個超難忘驚喜。小煜最後驚喜現身，一臉錯愕的WinWin喜極而泣，場面感人。

（即時娛樂）