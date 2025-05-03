陳考威抗拒被封「有米監製」 感激Yanny伴過低潮 憶求婚搞笑過程 (17:10)

音樂人陳考威（Gareth）接受商台《星光背後》主持人梁泰來訪問，事業愛情兩得意的Gareth，在年初叱咤頒獎禮首奪「叱咤樂壇監製大獎」。領獎時，更公開向拍拖8年的女友——前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）示愛，成為一時佳話。

陳考威初出道就被封「有米監製」，先後與不少女歌手如連詩雅、JW王灝兒等傳緋聞。41歲的Gareth除了憶述獲黎明賞識的傳奇入行經過外，他亦談及與許廷鏗、馮允謙、陳卓賢、周殷廷等之間的合作點滴。另外，他亦回應所有緋聞，否認自己與Super Girls拆伙有關，而他也甚介意傳媒給他的封號。

入行15年的陳考威，先後與Super Girls成員Heidi及Yanny交往。在他最初入行時，亦與連詩雅及JW王灝兒傳過緋聞。當年不少報道更用「有米監製」形容他，對此封號陳考威表示：「聽咗呢個名好耐，但我好唔鍾意，呢個名會畀人錯覺我好唔認真做音樂。」Gareth去年監製的45首作品，足以證明他對音樂十分認真。

至於入行有否靠父蔭，他說：「屋企人只係供我去加拿大讀書，返到香港都無靠屋企，係不斷自己打工儲錢，同朋友合租自己砌studio。」 給人印象Cool爆的陳考威，很友善及搞笑，問他過往是否因為才華，而吸引眾多異性，他說：「可能唔係我才華，可能係我性格呢！」

緋聞多多的他重申對每段感情也認真，每段也超過3年以上。曾談及被傳過的連詩雅及JW王灝兒，他澄清：「呢兩個都無拍過拖，以前比較多狗仔隊，影到都係同工作前後有關。」Gareth強調中學已認識連詩雅：「Shiga同我同一間中學，李治廷都係，我哋全部都係同學兼朋友。」

與Yanny由2017年開始交往，Gareth直認是他最長的一段關係，他感激Yanny的鼓勵，陪伴他走過2年前的事業低潮，他說：「佢係超級支持我，做許廷鏗《無力感》專輯之前，我無晒方向沉迷打機。初初Yanny見到都畀我放縱，到有一日見我愈嚟愈嚴重，就同我講：『我知你肯做一件事，就會做到最叻，不如你專注番音樂，你一定得㗎！』就喺嗰一晚我成個人醒咗！掹走晒屋企所有電腦搬番studio，嗰2年我就好努力，就發生咗我今年攞獎呢件事。」

節目中，Gareth還大爆去年秘密籌備日本之旅，向Yanny求婚搞笑過程：「喺上年1月旅行求婚，事前好驚，驚隻戒指過唔到海關，畀人充公或者畀人偷，因為都用咗好多錢買！事前佢完全唔知，又問我點解Plan最後一日去睇煙花。當晚煙花7點放，之前佢行outlet又慢咗，我話夠鐘要去睇煙花，佢就話不如唔好去啦。最後說服到佢去，但車程又要2個鐘，差唔多去到又發現公路大塞車，我心諗大鑊好忟，佢又問我做乜咁忟。」

最後趕到湖邊等放煙花，Gareth指求婚搞笑多於浪漫：「我喺背囊拎晒啲腳架出嚟set 機，但我不嬲唔做呢啲嘢，佢就問我做乜？到放煙花中段我做呢件事（求婚），Yanny係內向嘅人，我又內向，唔識直接講。當我話：『我有啲嘢想同你講，我哋一齊咗咁耐......』佢就話：『吓？呢度做？咁多人？唔好呢度跪啦，返酒店先。』我本身以為會好似電影咁浪漫，點知其實好搞笑。」

叱咤頒獎禮當晚，陳考威曾當眾說今年會完婚，但他指因為要擇吉日，兩口子的婚禮將改明年海外舉行。至於多年來，一直有指Super Girls於2018年拆伙，各自單飛與陳考威有關，對此他回應：「其實唔係，當時Super Girls已經去到一個位置，又開埋演唱會啦。每個組合去到一個位，成員都會各自獨立發展。BLACKPINK都係咁，佢哋咪仲快，係好正常嘅現象，我唔覺得係我拆散佢哋。」

（即時娛樂）