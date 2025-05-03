許恩怡出席烏甸尼遠東電影節 《久別重逢》獲觀眾拍掌2分鐘感動嚇呆 (19:23)

由鄭伊健﹑陳卓賢﹑許恩怡主演的電影《久別重逢》，參與烏甸尼遠東電影節，許恩怡（Natalie）與導演梁禮彥代表出席，2人出席逾10場活動、放映會跟座談會，宣揚香港電影。

這次電影節，不少香港影壇生力軍參與，Natalie與梁導演同樣首次踏足遠東電影節，此行受到當地熱愛香港電影的觀眾感動，Natalie說：「喺電影放映嗰日，喺一個劇院入面睇，係有3層樓咁高嘅劇院，聲音效果各樣好震撼，加上第一次同梁導演參加電影節，十分期待！我專登留意外國觀眾睇字幕時候反應，因為我知道佢哋會好細心咁睇，發現原來觀眾完全投入到同捕捉到戲入面感覺同意思，完咗之後大家拍掌2分鐘，我係未試過，真係驚訝到呆咗，企喺度都唔知畀咩反應好，感覺好夢幻，好唔真實。今次嚟到真係好值得！」

她續說：「電影節嘅觀眾好熱情，佢哋唔只鍾意電影，仲係好鍾意香港電影，嚟到意大利遇到一班咁熱愛香港電影嘅觀眾，係好大鼓勵，同時亦改變咗我心態，佢哋係一群陌生人，就連喺街上遇到佢哋，都會好主動去同我講支持，好希望香港電影可以去到世界唔同地方，嚟緊我會去台北、紐約電影節，透過呢部電影介紹香港呢個地方、分享廣東話呢種語言、文化等，帶住香港故事畀大家認識，係好珍貴嘅經驗。」

這次是Natalie首次到意大利，她的姐姐也從英國飛到意大利陪伴，Natalie說：「我家姐都有同我一齊，認識我工作同電影嘅團隊，感覺係大家去到邊個地方，電影都可以將大家connect埋一齊。呢度嘅天氣好好，每一處地方都好似畫咁靚，我哋仲日日都食gelato同tiramisu，好開心！」

（即時娛樂）