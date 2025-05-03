何珮瑜多愁善感 遇逆境視為磨練 自認曾是戀愛腦 對愛情心態有改變 (20:29)

Jeana將之前遇到的困境和不快事視為磨練，造就了現在的她，獲得覺悟。（劉永銳攝）

何珮瑜（Jeana）去年在香港拍完電影《怒火漫延》後，便前往北京拍攝內地電視劇和電影，在內地逗留大半年，之後再與伍詠薇（伍姑娘）、劉若寶、黎峻和朱天，前往長白山拍攝旅遊節目，推廣吉林東北文化，早前才返港。

Jeana自覺幸運，在市道欠佳下，仍保持有工作，覺得好感恩！談到長白山之旅，她表示當地氣溫降至零下20度，登上長白山峰更加寒風刺骨，幸天公造美，讓她看到天池，她說：「長白山是個可以讓人洗滌心靈地方，看到天池一刻，我忍不住流淚，將所有煩惱拋諸腦後。」

Jeana自言多愁善感，對未來充滿焦慮，就算有工作，仍質疑自己能力是否勝任，她說：「演員好被動，因工作不穩定，沒有安全感，但發現無論你有幾多焦慮都沒用，很多事情不到我控制，不如專注將當下工作做好，開心了再算，不要浪費時間憂慮未發生的事情。」她承認想通後，整個人豁然開朗，她說：「最愁是疫情那3年，工作量未去到零，但就銳減，支出多過收入，家人都替我擔心，因我還未結婚，要靠自己。」

她將之前遇到的困境和不快事視為磨練，造就了現在的她，獲得覺悟，不再「傻更更」，她說：「以前不聽長輩說話，要自己經歷過、感情和事業跌過先知痛，以後不會重蹈覆轍。」

她承認以前是「戀愛腦」：「以前談戀愛會很投入，當攞個心出來而最終受到傷害，就會好痛，現在明白不可以再戀愛腦，看化了。回望多段戀情，發現無論和誰談戀愛，個模式都是一樣，有甜蜜期和磨合期，看你是否過關。現在對愛情心態有改變，不追求電視劇入面愛情故事，加上身邊很多朋友離婚收場，更加不強求，順其自然。」

單身已2﹑3年的Jeana坦言有追求者，但不合適，目前想專注工作，暫時無心談情。她透露最近收養了一隻險被屠宰的銀狐犬「春天」，她說：「為了照顧愛犬，我會香港、北京兩邊走，『春天』已被拋棄過一次，如我再次拋棄牠，對牠是雙重打擊，小狗改名『春天』，就是寓意萬物重生。」她最希望做到事業、愛情、家庭、健康取得平衡，那就就開心和圓滿，亦不需要某方面特別高峰。

（即時娛樂）