黃精甫新作《沉默的審判》演員卡士曬冷　阮經天演人格分裂角色 (21:26)

電影《周處除三害》原班人馬再合作，包括導演黃精甫與男女主角阮經天與王淨，拍攝以暴力復仇為主題的劇集《沉默的審判》，今日在台灣舉行發布會。《沉默的審判》還有金馬獎、金鐘獎的黃金演員陣容，賈靜雯、陳以文、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎、張孝全、曾珮瑜、葉全真、袁富華等。曾寶儀為活動擔任司儀，大讚「影集完全是高規格製作」又說：「今天的卡士還讓我以為主持哪一個OTT平台一整年的發布會！」

《沉默的審判》是黃精甫繼《周處除三害》的新作，他自編自導，拍攝超過三個月，遠赴北海道取景。今日記者會在劇中重要場景「西門紅樓」舉行。阮經天、王淨今次在《沉默的審判》挑戰更高難度的演出，飾演人格分裂的角色。宣傳片中的演員分別以詭異、恐怖的表情以「樹」為主題分析「仇恨」，最後由阮經天一句「人們到底有多瘋狂，才會覺得自己活在一個正常的世界？」劇力萬鈞。

《沉默的審判》故事敘述在2004年的台北，一宗爆炸綁架案，劃破三個毫無關聯的家庭！這根無情的平行線，貫穿二十年的時光，將三個家族、兩代人深埋的恩怨情仇一一翻開。仇恨如潛伏於樹木根部的竭根菌，靜默而肆虐地從一顆心蔓延至另一顆，直到每個人都無路可逃。 命運，隨著一場無聲的審判降臨，質問著世人： 「人類到底要付出多少代價，才能活得正常？」

（即時娛樂）