MIRROR「妹豬組」拋開偶包拍團綜 姜濤自揭醉態 盧瀚霆稱友情昇華 (22:38)

由MIRROR小隊姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）組成的「妹豬組」，首次獲公司安排拍攝團綜，4子於ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》捱眼瞓兼接受各項挑戰。

10日的拍攝行程，4子異口同聲指最辛苦是「唔夠瞓」，Edan說：「比想像中緊密好多，每日瞓得3、4個鐘，好誇張，每次一上車全部即刻瞓，唔係覺得好辛苦，都好好玩，好似同朋友去旅行咁，只不過平時唔會咁早起身。」Jeremy首日拍攝已睡眠不足見暈：「因坐凌晨機冇瞓覺，去到已經要化妝即刻玩，打war game要好多郁動，踎低好耐，突然間起身就唔得，好想暈，好在前面有個桶畀我扶住。」被姜濤取笑他當時似孕婦。

Edan指今次「妹豬組」旅行，旅程中發生極多極度有趣及驚喜事情，4個人好真性情，完全無任何包裝。

Anson Lo到當地後沒有喪食，亦已戒了吃兩個飛機餐：「今次我哋食量都屬正常，食啲嘢又唔係好好食，好多時一個鍋裏面有隻雞，就成餐食隻雞，咁就完，對我來講好似好少選擇，不過關乎個人喜好。」姜濤指每餐都只是用作維持生命，因真的很累：「太攰根本冇力品嘗，加上韓國食物款式都差不多，唔係好多選擇，都係食完就立即上車瞓。」他指最辛苦是Edan，因為要靠對方帶動氣氛。

Anson Lo表示今次旅程最難忘，是到韓國娛樂經紀公司SMTOWN，驚喜見到K-Pop界大前輩出現帶他們參觀，還有傾心事及詢問對方心得，覺得這件事很奇妙。Jeremy透露去完SMTOWN更一度感動爆喊：「因為我以前長期幻想會入到這一間公司，18歲時都有去過海外面試，仲去過2、3次，之後發現曾經同姜濤係同一日去，多年之後，以MIRROR身分踏入呢間公司，就覺得好神奇，用第2個身分入到去都好吖！」姜濤稱當時16歲抱着嘗試的心態去面試，但只試過一次。

節目中4子獲安排接受不同挑戰，Anson Lo說：「我同Jeremy好鍾意玩機動遊戲，好耐都冇試過可以喪玩，又唔使排隊，雖然我哋4個都有玩，但只得我哋兩個enjoy。」當中最不enjoy是畏高的姜濤，他直言玩機動遊戲時心跳率險爆表：「最驚就係玩過山車，仲有一日要揸真飛機。」

姜濤與Jeremy酒量淺，一度在鏡頭前現醉態，Jeremy覺得自己好失態，因平時好少飲酒，但好想試燒酒加啤酒，對新手的他確很易醉，同樣飲醉酒的姜濤說：「返到房，唔知自己喺度講乜，喺地下瞓咗一陣先至去冲涼。」

Anson Lo指他們這個組合旅行，並不會有拗撬，還令「妹豬組」友情昇華：「就算在鏡頭後，私下相處好多，對大家更加了解。」Edan亦認為今次4子旅行體驗不同環節，不斷一齊傾偈、交流、玩，絕對提升他們的關係！

（即時娛樂）