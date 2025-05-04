王大陸發聲明駁斥教唆傷害等指控 稱案件司機已和解撤告 (17:26)

台灣男星王大陸的工作室發聲明，駁斥「涉嫌/教唆殺人未遂」、「教唆傷害」、「涉黑關係」等刑責，並透露當事人司機已和解及撤消控告。（王大陸工作室微博圖片）

台灣男星王大陸的工作室表示，將持續監控傳播不實言論的媒體及網絡用戶，並透過法律途徑追究其全部民、刑責任。（王大陸工作室微博圖片）

台灣男星王大陸透過工作室發聲明，表示案件中的司機已和解及撤消控告，不存在他「涉嫌/教唆殺人未遂」、「教唆傷害」、「涉黑關係」 等指控。（王大陸Ig圖片）

台灣男星王大陸涉偽造病歷以逃兵役及教唆傷人兩宗案件，其後以500萬元台幣（約118萬港元）保釋，限制出境、出海及限制住居，並須按指定時程於入伍服兵役。人在軍中的他今天（4日）透過工作室發聲明，駁斥「涉嫌/教唆殺人未遂」、「教唆傷害」、「涉黑關係」等刑責，並透露當事人司機已和解及撤消控告，惟隻字未提逃兵役及違反《個人資料保護法》。

王大陸工作室今天在微博發文，稱針對近期部分媒體及網絡用戶透過互聯網，持續對王大陸就相關新聞所為斷章取義的搬運報道、惡意捏造，並大量傳播與事實不符的誹謗不實言論而發出嚴正聲明，強調工作室將持續監控該等主體之民事侵權行為及刑事犯罪行為，並透過法律途徑追究其全部民、刑責任。工作室表示已委託律師介入處理部分平台及主體的侵權行為，及處理涉及近期案件相關訴訟工作。王大陸工作室的聲明全文如下︰

致所有公眾朋友們：

首先，針對前段時間新聞媒體大篇幅報道旗下藝人王大陸先生（@王大陸TaluWang）「涉嫌/教唆殺人未遂」、「教唆傷害」、「涉黑關係」 等相關個人事件引發社會廣泛關注及討論，造成對媒體和社會資源的浪費，我們表示最真誠的歉意。其中所指述內容有所誤會，且與事實嚴重不符，為使事實不被扭曲、停止造成更大社會負面影響，我們特作出如下說明：

一、對於相關事件，鄭重聲明：

（1）對乘車過程中未能良性溝通導致口角衝突，王大陸先生已向當事人司機誠摯致歉並主動承擔相應責任；

（2）對爭執過程中存在的言語問題及不禮貌行為深刻反省；

（3）對事件發展過程中給社會大眾造成的困擾，以及可能引發的負面示範效應深表歉意。

二、針對網絡流傳的不實信息，我們與王大陸先生再次澄清確認：

-【司機女兒發聲譴責】相關內容係惡意捏造，為博取流量企圖誤導公眾。

- 不存在教唆犯罪行為。

- 不存在參與違法、犯罪、暴力行為。

- 不存在任何形式的恐嚇行為。

- 不存在涉黑背景及關聯。

三、事件結果：當事人司機現已充分理解、接受調解並撤銷告訴。

事情發生至今未能及時回應公眾關切，係因根據相關規定需全力配合檢警機關偵查工作，在案件偵查期間不得對外發布可能影響司法公正的信息，懇請社會各界理解。官方現已出具結案判定，希望部分網絡用戶能夠停止無端造謠與猜想、傳播不實內容、惡意詆毀和抹黑等行為。對於繼續散布謠言者，本公司將採取法律行為以維護王大陸先生權益。在此也呼籲社會公眾共同維護文明、健康、有序的網絡輿論環境。

（即時娛樂）