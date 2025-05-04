南美潮什麼｜梁芷珮探索秘魯納斯卡線 摸黑入住懸崖酒店 (18:39)

梁芷珮（Christy）主持的TVB全新旅遊節目《南美潮什麼》明晚（5日）首播。Christy與攝影師丈夫深入探索巴西、玻利維亞、秘魯這3個美麗且充滿魅力的國家，歷時38天，單是乘坐飛機已多達21次，十分考驗體力。Christy將在明天播出的第1集去到秘魯的利馬，乘坐小型飛機從高空觀望納斯卡線。納斯卡線是位於秘魯納斯卡沙漠上的巨大地面圖形，這些圖形包含動植物、幾何圖案等，尺寸巨大，只能從高空才能看清全貌。搭乘小型飛機觀看納斯卡線並非易事，飛機會不斷的盤旋。Christy表示：「飛來飛去、轉來轉去嘅感覺真係好辛苦，我哋流晒汗，好想嘔！」

兩人之後前往南美唯一天然綠洲，搭乘吉普車在沙漠中奔馳。Christy驚慌地緊抓丈夫大叫「快到好誇張，好驚呀」，她下車後說︰「仲刺激過玩過山車！」Christy又體驗高處滑沙，垂直趴在滑板上的她在過程中大叫「好快啊，黐線㗎」。她事後尷尬地說︰「又係咁，成個山得我一個喺度嗌。」兩人來到最後一站，Christy轉機前往平均海拔3400公尺以上的庫斯科，登上海拔5200公尺的彩虹山。她與丈夫成功登山後甜蜜地親吻合照，還搞笑地與戴著太陽眼鏡的羊駝合影留念，隨後前往海拔較低的地方，在懸崖邊浸溫泉。 兩人最後摸黑前往懸崖酒店，過程驚險。

（即時娛樂）