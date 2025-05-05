中年好聲音3｜李金凱唱《今生今世》搞喊評審 肥媽泣不成聲 王馨平被啟發 (13:19)

海兒指將來若有機會結婚，想在現場再聽一次李金凱版本的《今生今世》。（無綫提供圖片）

大熱門劉洋（下圖）及李金凱，同樣獲得96分高分及高度評價。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》昨晚（4日）「經典情歌」8強戰競爭激烈，趙浚承真情獻唱《Forever Love》，打動所有評審獲得98分，還同時獲嘉賓評審王馨平頒發MVP，令他逆轉勝殺入最後7強﹗

昨晚大熱門劉洋及李金凱，同樣獲得96分高分及高度評價，反觀被指魔王級的黃博則僅獲92分排名第四，令人更期待總決賽當晚，7位選手臨場表現及變數。

昨晚8位選手之中，除了趙浚承外，李金凱獻唱張國榮經典金曲《今生今世》，同樣令不少評審哭成淚人，本身屬易喊體質的肥媽，憶起已故巨星張國榮泣不成聲，肥媽邊說邊哽咽：「我今日係真係感受到，好似哥哥返咗嚟咁樣呀，尤其嗰句『今生約定他生再擁抱』」令我諗番起哥哥，多謝李金凱，令到我哋記番起哥哥嘅溫暖。」

王馨平也說：「你一開口我就知道OK的，聲音好溫暖，就算唱啲咁夭心夭肺嘅情歌，都好溫暖我，（哽咽）我之前喺電視機前面聽你唱歌，已經好感動，𠵱家我坐喺現場，見識到現場嘅威力，你令我好有啟發，我都要再唱歌，你鼓勵到我，你知道嗎？」

海兒指將來若有機會結婚，想在現場再聽一次李金凱版本的《今生今世》，海兒說：「我聽其他歌手唱歌，我會諗好多嘢，但我聽金凱唱，我會好似空白咗咁，我只會諗我如果有日結婚，都想再聽佢再唱多一次呢首歌。」

相關新聞：中年好聲音3｜趙浚承逆轉勝殺入最後7強 王鄭浚仁遭淘汰

（即時娛樂）