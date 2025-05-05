ViuTV全新音樂選秀企劃 葉巧琳以「赤裸」形容純白舞台 周喆演出獲讚開心落淚 (13:53)

ViuTV全新音樂選秀企劃《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE：THE STAGE OF VOICE》逢星期日晚上9時30分播放。

是次企劃破天荒與日本著名YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」合作，攜手炮製專業高質的音樂舞台，為本地具潛質的年輕素人歌手，提供實現夢想的舞台。

20位參賽者將挑戰「THE FIRST TAKE」標誌性的一鏡到底現場演出，最終勝出者除了有機會簽約成為專業歌手外，更可登上日本的「THE FIRST TAKE」演出。

昨晚（4日）播出的一集，20位參賽者進行第一回合比賽，出場次序由主持駱振偉（Thor）以抽籤形式進行，最高分的10位參賽者，可以晉級下一輪比賽。負責這回合的評判包括：Joey Tang、岑寧兒、Mischa葉巧琳、Edward Chan以及THE FIRST TAKE Team代表。

對於參賽者今次要進入純白舞台，一take過展現歌聲，一唱入魂，Mischa以赤裸來形容，她說：「因為白色嘅佈景，你個人就係highlight，所有嘢都睇得好仔細。而且THE FIRST TAKE始終係表演，大家要記住唔係錄音室。」岑寧兒亦指：「但係佢又有錄音室咁detail，要好照顧埋啲細節，因為收音真係好細緻，係好有挑戰性。」

今集率先出場的5位參賽者中，10號黃哲（Chit）演出時因為痰上頸，自言表現「麻麻哋」。現場演唱經驗豐富的岑寧兒，以過來人身分教路，她表示可以用語氣來加強表現力，令不完美的聲音合理化，提高感染力來替代聲音的狀態。

19號周喆（Chloe）之前因哮喘入院，但演出仍能保持水準，被Edwand Chan稱讚演唱難得地自然，不論吐字和處理音樂方法，也使用同一套準則，令人聽起來舒服自然。

Edwand更叮囑Chloe：「你要keep住呢一個動力，要堅持呢一樣嘢係好難，因為要好似冇嘢咁樣，但係要感動到人。」Chloe聽見正面的評價後，不禁開心落淚。Chloe演唱前郁動手腳放鬆自己，亦被岑寧兒讚是高招，直指唱歌不單是用口和肺，手腳繃緊也會令整個人變得僵硬，還笑指：「我懷疑佢頭先咁揈一揈係關鍵。」

（即時娛樂）