ViuTV全新音樂選秀企劃 葉巧琳以「赤裸」形容純白舞台 周喆演出獲讚開心落淚 (13:53)

ViuTV全新音樂選秀企劃《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE:THE STAGE OF VOICE》逢星期日晚上9時30分播放。

是次企劃破天荒與日本著名YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」合作,攜手炮製專業高質的音樂舞台,為本地具潛質的年輕素人歌手,提供實現夢想的舞台。

20位參賽者將挑戰「THE FIRST TAKE」標誌性的一鏡到底現場演出,最終勝出者除了有機會簽約成為專業歌手外,更可登上日本的「THE FIRST TAKE」演出。

昨晚(4日)播出的一集,20位參賽者進行第一回合比賽,出場次序由主持駱振偉(Thor)以抽籤形式進行,最高分的10位參賽者,可以晉級下一輪比賽。負責這回合的評判包括:Joey Tang、岑寧兒、Mischa葉巧琳、Edward Chan以及THE FIRST TAKE Team代表。

對於參賽者今次要進入純白舞台,一take過展現歌聲,一唱入魂,Mischa以赤裸來形容,她說:「因為白色嘅佈景,你個人就係highlight,所有嘢都睇得好仔細。而且THE FIRST TAKE始終係表演,大家要記住唔係錄音室。」岑寧兒亦指:「但係佢又有錄音室咁detail,要好照顧埋啲細節,因為收音真係好細緻,係好有挑戰性。」

今集率先出場的5位參賽者中,10號黃哲(Chit)演出時因為痰上頸,自言表現「麻麻哋」。現場演唱經驗豐富的岑寧兒,以過來人身分教路,她表示可以用語氣來加強表現力,令不完美的聲音合理化,提高感染力來替代聲音的狀態。

19號周喆(Chloe)之前因哮喘入院,但演出仍能保持水準,被Edwand Chan稱讚演唱難得地自然,不論吐字和處理音樂方法,也使用同一套準則,令人聽起來舒服自然。

Edwand更叮囑Chloe:「你要keep住呢一個動力,要堅持呢一樣嘢係好難,因為要好似冇嘢咁樣,但係要感動到人。」Chloe聽見正面的評價後,不禁開心落淚。Chloe演唱前郁動手腳放鬆自己,亦被岑寧兒讚是高招,直指唱歌不單是用口和肺,手腳繃緊也會令整個人變得僵硬,還笑指:「我懷疑佢頭先咁揈一揈係關鍵。」

