WinWin經歷喜怒哀樂 追星成功爆喊 跟棒棒堂小煜表白 (16:25)

ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》昨晚（4日）播出一集，WinWin（楊安妮）心願是希望各位成員可以陪她一起追星，而對象就是棒棒堂。

昨晚一集，WinWin可謂「來回地獄又折返人間」，事關小煜和製作組夾計戲弄WinWin，起初她興奮製作應援物品，但見面當日，棒棒堂成員楊奇煜因皮膚問題，要取消見面行程，令WinWin當場失望流淚，原來大家想給她驚喜，其他P1X3L 5G成員﹑小煜和工作人員亦交足戲，小煜最後唱住棒棒堂《我們之間》出場，給WinWin意外驚喜，一臉錯愕的WinWin見狀即掩面爆喊，要小煜攬攬安慰，Sica﹑Yoyo等也禁不住眼濕濕，WinWin立即取出應援物及表白信送給小煜，小煜亦禮尚往來，送出個人EP﹑海報及印有他名字的T恤予WinWin，小煜還孭起WinWin合照，2人還一同跳舞，令WinWin雀躍不已。

昨晚一集播出後，惹網民熱議，大讚製作組花心思及大家配合得宜，亦被小煜的驚喜現身及WinWin成功追星的喜悅所感動。WinWin昨晚在Ig限時動態重溫片段，她還發出答謝文：「邊有諗過15年前好鍾意嘅偶像，突然出現喺自己面前，小煜你知道你真的把我嚇壞了嗎？我再看一次，還是哭了﹗」﹑「呢一日經歷咗喜怒哀樂全部情緒﹗講真，我最後真係嚇到斷咗片，多謝節目組所有幕後，多謝P1X3L 5G七位﹗你哋為咗我呢一個item嘅付出，因為我知道plan大整蠱真係唔容易，一定要多謝棒棒堂，因為有你地先有今日呢個item，先有呢個感動。」﹑「成件事完咗之後，我high咗成晚」﹑「所有幕前幕後原來瞞咗我差唔多成個月，真心辛苦你哋了﹗﹗我傻笑咗一晚﹗」

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（即時娛樂）