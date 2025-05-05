中年好聲音3｜趙浚承冇理會內定冠軍傳言 李金凱預告決賽夜跳唱 張與辰盼攞獎 (17:03)

《中年好聲音3》7強參賽者黃博、張與辰、劉洋、李金凱、陳芷盈、趙浚承及占士丁丁，今天在屯門出席見面會。（劉永銳攝）

左起：張與辰﹑趙浚承和李金凱被傳是內定殿軍﹑冠軍及季軍。（劉永銳攝）

《中年好聲音3》7強參賽者黃博、張與辰、劉洋、李金凱、陳芷盈、趙浚承及占士丁丁，今天（5日）在屯門出席見面會，節目監製吳國華透露評判之一的肥媽患新冠肺炎，入院檢查後，已出院回家休息，她發病至今已有4、5天，日前跟肥媽通電話，肥媽已答應出席決賽做評判，同時決賽當晚邀請羅志祥、張智霖、葉蒨文擔任評判團。

趙浚承昨晚（4日）播出一集逆轉勝殺入最後7強，王鄭浚仁遭淘汰，網傳內定冠軍為趙浚承﹑亞軍黃博﹑季軍李金凱及殿軍張與辰，監製吳國華表示任何版本都見過，只會當傳言看待，他表示《中年3》有計分房，透明度高，每屆都有同事競猜三甲都猜錯，因為誰能得獎，要看參賽者決賽臨場發揮。

趙浚承首膺MVP後增強了信心，他表示沒有理會內定傳言，自己亦沒有太大壓力，他又謂人到中年經歷過希望、失望、掙扎，決賽會請太太和子女捧場；大熱之一的李金凱預告決賽當晚跳唱，米高積遜是他的榜樣，會加入對方的跳舞元素。

張與辰獲大批粉絲支持，對於被指是內定殿軍，他表示沒失望，但當然也希望攞獎，最重要享受決賽過程，馬來西亞家人已撲了10張來港支持。

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（即時娛樂）