「中2生」關注《中年好聲音3》傳內定得獎 沈宗賢：黃博勝算高 (21:16)

《中年好聲音2》沈宗賢、梁浩賢與陳芊芸日前出席在上水舉行的「夢想好Sing音」活動，大批粉絲到場應援。三人現身向在場粉絲派心，與粉絲大玩遊戲外又演唱多首經典歌曲，梁浩賢選唱謝霆鋒經典歌曲《壞習慣》又跟陳芊芸與沈宗賢再跟全場大合唱《活着VIVA》，現場變迷你演唱會。

他們落力演出亦跟歌迷互動，來自馬來西亞的沈宗賢稱現場粉絲好熱情，但歌手投入表演之中仍會緊守界線，梁浩賢亦說：「我們的粉絲都好乖，只會搭吓膊頭，但面對女生都會有少許避忌，以免引起誤會。」陳芊芸身為女生，承認對異性會有所顧忌：「如果是女粉絲的話，拖拖手沒有問題，合照當然無任歡迎。」

提到《中年好聲音3》總決賽舉行前夕，坊間流傳一份內定得獎名單？三人異口同聲說絕不相信：「經常都有這樣的傳聞，由《中1》傳到《中2》，我們真的有參加過比賽，更加不會相信這樣的傳聞，名次完全取決於臨場表現。」今年參賽者競爭激烈各有捧場客，陳芊芸替評審頭痛，她的個人心水正是傳聞內定的冠軍趙浚承：「有看節目的觀眾，相信都會喜歡他，因為唱得好又靚仔，只可惜他已經結婚！」沈宗賢曾與劉洋合作，感情上有加分：「但要猜冠軍得主，我覺得黃博勝算最高。」梁浩賢則偏愛張與辰：「他擅長R&B風格，最合我心意，不過其他歌手都好有機會。」

（即時娛樂）