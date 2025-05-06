歐陽萬成6.14登紅館舞台 預告帶新題材開香港第一Show (13:03)

Jimmy自細受香港文化影響，最愛的港產片首推周星馳電影《國產凌凌漆》。（大會提供）

港產荷李活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）揚威影視圈，多年前還投身Talk騷界，最近首次踏足亞洲，宣佈「衣錦還鄉」返回出生地香港，作為首個亞洲舞台，並選址紅館舉行棟篤笑，香港暫時屬其巡演亞洲區唯一一站，是次紅館騷將會注入驚喜，預告加入本土元素，為香港觀眾炮製獨一無二的專屬場演出。

Jimmy O. Yang生於香港，曾入讀香港華仁書院，13歲隨家人移民美國，在加州大學聖地牙哥分校主修經濟學，但他對表演充滿熱情，畢業後放棄高薪厚職，開始棟篤笑生涯，在美國不同細場演出，Jimmy O. Yang講過是受到黃子華啟發，繼而成為棟篤笑演員，他擅長以文化差異、亞裔身分認同與移民經歷為題材，透過幽默方式講述自身的成長故事，使他在美國亞裔社群中深受歡迎。

Jimmy自細受香港文化影響，最愛的港產片首推周星馳電影《國產凌凌漆》，今年3月曾現身香港，不僅獲邀出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，還跟黃子華、周潤發等前輩見面，離港時還特別感謝周星馳，當時已預告或有機會來港開騷。

時隔2個月，Jimmy傳來好消息，鐵定6月14日在紅館與香港觀眾首度見面！Jimmy首次踏上香港舞台，其紅館騷本周五起將有巨型廣告全力造勢。Jimmy日前已在社交平台發放最新消息，Teaser在Instagram及小紅書公開後反應熱烈，網民紛紛打探撲飛消息，票價現分為港幣$780、$580、$380三種，門票將於5月9日供信用卡優先訂購，5月12日在Klook率先預售，5月15日於城市售票網正式公開發售。

距離香港演出尚有數星期，Jimmy O. Yang越洋跟港迷分享興奮心情：「我喺香港出世及受過教育，呢個地方對我嘅成長意義重大，能夠返嚟香港做我第一個亞洲騷，係最好嘅安排。

我表演嘅取材好多都係受細個喺香港嘅回憶所啟發，香港對我嚟講係意義重大嘅地方。我今次準備咗全新表演，裏面加咗少少廣東話內容，希望你哋會覺得新鮮同有親切感。」

Jimmy續說：「我由細就睇偶像黃子華嘅棟篤笑，能夠喺呢一個傳奇嘅紅館同你哋見面，令我非常興奮同期待，我哋到時見啦！」

Jimmy O. Yang早在2012年入行，因參演HBO美劇《矽谷群英》（Silicon Valley）打開知名度，隨後演出多部電影，包括2018年大熱作《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）及伙拍Maggie Q的《謎‧離島》（Fantasy Island）等，去年擔正的Disney+美劇《內景唐人街》（Interior Chinatown）大受歡迎，為他進一步奠定圈中地位，吸納不同層面的粉絲支持。

（即時娛樂）