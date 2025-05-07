盧瀚霆8月參與新加坡WATERBOMB 玩水跳唱炸爆舞台 (14:48)

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）將參與亞洲頂級音樂盛事《WATERBOMB SINGAPORE 2025》，這是他首次以個人身分參與的海外音樂節，他難掩興奮地說︰「上年喺澳門同Edan、Jeremy做咗個騷，都係玩水唱歌跳舞，真係好興奮，因為我由細到大好喜歡水上活動，所以今次可以再次一邊玩水、一邊唱歌，對自己講係今年好期待嘅演出之一。」

關於演出內容，Anson Lo透露歌單方面未落實，但一定以跳唱為主。他說：「最多都係1、2首慢歌，因為今次想配合現場派對，一啲好亢奮好夏日嘅感覺，所以一定係跳唱高能量舞台表演為主。」新加坡天氣炎熱，Anson Lo被問到會否考慮演出期間騷肌降溫時，笑言一定穿清爽服飾，背心少不了，屆時看現場反應，不排除給神徒（粉絲暱稱）和觀眾小驚喜。

《WATERBOMB SINGAPORE 2025》將於8月30至31日在新加坡聖陶沙西羅索海灘盛大舉行。除了Anson Lo，有份參與演出的亞洲藝人包括韓國實力派偶像HUTA（BTOB成員李旼赫）、Got7成員JAY B、新生代Hip hop歌手Ash Island、女團EXID、《Street Woman Fighter 2》冠軍TEAM BEBE。

（即時娛樂）