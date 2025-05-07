虛擬情人｜王敏奕3造型一樣省鏡 周志康演渣男不敢讓女看 (15:28)

王敏奕、朱敏瀚主演的TVB劇集《虛擬情人》昨晚（6日）播出新一集，講述程晴（王敏奕飾）昔日情史被翻出，原來經常對程晴出言輕佻的周柏賓（周志康飾），竟是程晴大學初戀。柏賓背住程晴與其他女生發生關係，令程晴蒙受陰影多年。Adam（朱敏瀚飾）得悉一切後，說服程晴勇敢面對過去，程晴因而解開多年心結。

周柏賓這角色對愛情不負責任、愛對女生毛手毛腳，亦十分不尊重另一半。他在昨晚其中一幕無視程晴感受，將整桶冰兜頭淋令程晴透出內衣。程晴事後一臉驚慌，柏賓仍不以為然，更為程晴改不雅稱號。周志康稱飾演「柏賓」是個挑戰，因為看劇本時已覺得「呢個人唔係人」，所以最大難度是要說服自己個角色不是渣男。他說︰「因為佢根本唔知咩係愛情，加上容易有女性埋身，佢覺得唔需要尊重女性。為營造『校草不再』感覺，我刻意增肥，每次開工前一晚都會食啲濃味同肥嘅嘢，等自己望落去腫啲。好多謝梳化同事幫我加咗個假肚，都係為咗個反差效果，以前係校草，但若干年後崩壞晒，但依然仲以為自己好型，咁會仲乞人憎。」

周志康表示角色佬味濃，加上阿叔髮型，第一次試造型時已被林景程等人取笑。他笑言不敢讓兩女兒看自己演出，以免人設崩毁。周志康說︰「因為個角色太壞喇，費事畀佢哋見到爸爸咁衰蝦女仔。」談到與王敏奕拍攝淋冰桶場面，周志康讚對手專業，兩人拍攝沒尷尬，為了拍攝效果完全豁出去。王敏奕在昨晚一集亦展現了反差造型，無論是甜美校園Look、初出茅廬打工Look、冷酷女強人Look均相當漂亮，女強人妝容更獲網民大讚省鏡及360度零死角。

（即時娛樂）