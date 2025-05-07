周華健澳門開騷 演唱武俠片金曲 帶觀眾感受江湖豪情 (15:54)

周華健早前（5月2至3日）一連兩晚在澳門舉行《【少年俠客】巡迴演唱會五一限定篇–澳門站》，演唱會為「少年俠客」雙主題，上卷以武俠為主題，周華健化身「俠客」。舞台以科技效果營造出武俠片的意境，渲染出江湖豪情。觀眾們在俠骨柔情的音樂敘事中，和周華健一同用粵語和國語高唱1990年代武俠電視電影的歌曲，包括《俠客行》、《男兒當自強》、《凡人歌》和《愛江山更愛美人》等，氣氛熱烈。在「少年」主題部分，周華健則帶來了《風雨無阻》、《你現在還好嗎》、《讓我歡喜讓我憂》、《愛相隨》、《朋友》、《花心》和《少年》等膾炙人口曲目。

周華健在演出中與觀眾互動頻繁，他在台上笑說： 「想不到澳門站的演唱會吸引了來自五湖四海的歌迷捧場，看見大家的熱烈回應，令我忘記了上台前的緊張。」在長達近3小時的演出上，周華健連續演繹28首金曲。他在安歌環節更邀請全場三代歌迷一同完成《朋友》的「跨世紀大合唱」。

演唱會舞台配合上、下卷，呈現截然不同的設計，現代武俠奇觀與日常音樂場景交錯，極致線條與虛實元素的變換，給觀眾帶來了如同觀賞兩場演唱會的奇妙體驗。上半場舞台以 「捲軸敘事」 為核心概念，構建出移步換景的武俠幻境。當周華健身穿水墨披風吟唱《俠客行》，巨型紗幕實時投射出潑墨山水，呈現「聲光電武」完美融合的新派國風美學；轉場至《愛相隨》時，舞台又幻化成都市台，升降鋼琴伴着萬家燈火緩緩升起。

（即時娛樂）