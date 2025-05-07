古天樂澄清健康問題 回應《九龍城寨》捲金像獎造票風波 (16:56)

古天樂有份主演的《九龍城寨之圍城》捲金像獎造票風波，他說：「有聽到這件事，知道大會正在了解當中。」（鍾一虹攝）

古天樂（古仔）今天（7日）到銅鑼灣擔任美妝店開幕剪綵嘉賓，大展親民作風，走近圍觀粉絲打招呼，還應要求在女粉絲身穿的白色襯衫背後簽名。古仔見到店內以懷舊戲院作布置主題，勾起昔日到戲院難忘回憶，他說：「我是80年代人，以前戲院有磅重機，戲院外有很多小販檔，我最愛買原條蔗、原條叉燒入場食。」

他又呼籲大家不要放棄香港電影，縱使全球經濟不景氣，或者大環境改變，作為電影人都要堅持，古仔說：「我性格就是這樣，凡事愈難做更要做好，不要避開，否則很難有進步。」

他又稱化妝對拍戲幫助很大，記得以前到東龍島拍古裝劇，暴曬一整天，收工除頭套後會出現「黑白印」，驅使他曬黑膚色，他說：「以前很難找到好的粉底，出汗溶妝會變『發霉朱古力』，幸好有跟場化妝師幫手補妝。」

古仔現在仍喜歡曬太陽，但視網膜穿窿，要避免接觸紫外光，正等候分階段做幾次手術，他又為健康問題澄清：「眼睛問題只是近1個月發生的事，只是出活動怕閃光燈，平日拍戲沒有影響，但有些報道寫到我近年受眼疾困擾，還翻炒講我頸患要打嗎啡針止痛，其實是10年前的事，接受手術後已經康復。」

古仔下周將出發法國，隨電影《風林火山》團隊參加康城影展的「香港之夜」活動，問到主演演員終於重聚？他表示：「相信不會，但我未知有誰出席，行程方面都是團隊安排。」而他主演的電影《九龍城寨之圍城》捲金像獎造票風波，他說：「有聽到這件事，知道大會正在了解當中。」

（即時娛樂）