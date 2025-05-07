林德信爆爸爸阿Lam「終極愛孫號」 揭爺孫日常相處溫馨時刻 (17:12)

已為人父的凍齡男神林德信（Alex）擔任品牌大使，還原12年前廣告經典橋段，2013年該品牌邀請林子祥及林德信，以父子檔上陣拍攝宣傳片，廣告橋段及歌詞對白深入民心，成為不少港人集體回憶。相隔12年，今次企劃邀請Alex擔任品牌大使，體現薪火相傳精神。

宣傳片中有不少橋段，刻劃親子之間日常互動，Alex笑言當年與爸爸拍攝場景歷歷在目：「還記得12年前，與爸爸拍廣告那一幕仍記憶猶新。現在輪到我成為品牌大使，將健康意念傳遞給大家。」是次廣告安排他與6歲小演員上演溫馨父女情：「當小女孩戴上誇張鬍鬚，模仿爸爸模樣時，彷彿看到年輕時自己圍繞在爸爸身旁每個時刻。」

去年榮升人父的Alex，不時在社交平台分享與女兒親密互動，拍攝期間頻頻被喚起育兒點滴：「抱起小演員、哄她開心、一起慶祝生日場景，都讓我想起童年與爸爸相處點滴，以及想到自己寶貝女兒。」他感性表示：「為人父後才真正明白，健康不只是為了自己，更是為了能陪伴家人更久。」他更大爆外表剛強的父親，其實是「終極愛孫號」，常常教導孫女叫「爺爺」，更分享近來最喜歡三代同堂到大草地散步，場面溫馨。

40歲的林德信在廣告中以弗爆身型及凍齡外表示人，狀態大勇！Alex能維持靚仔樣，並非全靠先天優勢，背後亦花了很多精神和心力保養。他分享：「規律運動、均衡飲食是基本功，選用適當保健品亦十分重要，要兼顧事業同家庭，我時刻都要保持最佳狀態，就算要長時間拍攝，都不會容易累。」最後亦不忘提起女兒：「此外，最佳保持心態年輕方法，就是花多點時間，陪伴女兒和家人，一看見他們笑臉，就讓我所有煩惱拋諸腦後。」

（即時娛樂）