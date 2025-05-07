陳偉霆趙露思《許我耀眼》演「假面夫妻」 勢掀煲劇潮 (17:37)

劇情講述當紅電視主播許妍（趙露思飾），和霸氣總裁沈皓明（陳偉霆飾）看似擁有完美的婚姻，實際上2人是「假面夫妻」。（Viu提供圖片）

由陳偉霆和趙露思合演的時裝劇《許我耀眼》，即將在Viu上架。（Viu提供圖片）

繼《珠簾玉幕》後，內地女星趙露思再有新作登場，由她伙拍陳偉霆主演的時裝劇《許我耀眼》，即將在Viu上架，劇集改編自張悅然小說《大喬小喬》。

劇情講述當紅電視主播許妍（趙露思飾），和霸氣總裁沈皓明（陳偉霆飾）看似擁有完美的婚姻，實際上2人是「假面夫妻」，最終因為不同出身背景和價值觀差異而分道揚鑣。

許妍脫離沈浩明的掌控後，沈皓明才發現自己已愛上女方，由此展開一段追妻之路！2人也決定撕掉外表偽裝，重新靠近、重新認識自己。《許我耀眼》早在拍攝初期的微博話題閱讀量已衝破10億，稱得上未播先紅，有望掀起新一輪煲劇潮！

除了內地劇外，近期熱門韓綜非《Biong Biong地球娛樂室 第3季》莫屬，4位成員包括李恩智、李泳知、MIMI和安俞真，因節目廣受觀眾喜愛而人氣急升，她們不僅在節目上盡顯默契，私下亦培養出感情，難怪節目深受亞洲網民喜愛，以下4個看點是圈粉關鍵，觀眾可到Viu收看。

1.四姊妹神之默契

經歷3季拍攝，李恩智、李泳知、MIMI和安俞真早已建立深厚姊妹情，更常常在節目上展現默契！最新一集中，她們在拼音遊戲中，需要回答運動項目，安俞真無預警大叫「拍手」！大姊李恩智出面護航：「運動時當然要拍手。」李泳知亦表示：「拍手也是運動，我認真的。」MIMI還學著公園裏的長輩前後拍手，安俞真則強調：「因為血液循環也會變好。」引發全場爆笑。

2.Kpop點唱機

李泳知曾主持音樂節目，加上MIMI和安俞真是人氣女團成員，4人對Kpop可謂如數家珍，更常常在節目上狂歌熱舞，如aespa《Whiplash》、ILLIT《Magnetic》、Bruno Mars《Too good to say goodbye》，堪稱節目組的氣氛推手，李恩智不禁笑言：「我有主持電台節目，一天大概4個小時要說很多話，但是我在這裏裡喉嚨更痛！」她們也在節目中分享認識Kpop契機：安俞真9歲時在姊姊薰陶下愛上韓流、李泳知從2013年起因為BIGBANG入坑，MIMI則是聽著KARA和Super Junior的歌，夢想當歌手，李恩智透過初代偶像水晶男孩、H.O.T.、S.E.S.、M.I.L.K.了解Kpop文化，讓不少粉絲相當有共鳴。

3.狂歌加亂舞

《Biong Biong地球娛樂室》其中一個經典環節，就是猜歌遊戲，成員們成功猜對歌曲名稱和演唱歌手後，才能獲得相應獎勵，4人常常不自覺附加隨機舞蹈，例如當紅偶像團體RIIZE《Love 119》和VIVIZ《MANIAC》；可是「遊戲黑洞」MIMI不時在音樂猜題遊戲中碰壁，不但吃不上晚餐，更常常引發現場爆笑。

4.自然不造作

《Biong Biong地球娛樂室》另一看點，是4女自然不造作表現！MIMI和俞真經常素顏上陣，更不介意在鏡頭前大方化妝；她們也多次在李泳知的指揮下拍短片，最新一集四人的「幸福海狗騷」，便令觀眾笑到飆淚。除了人氣韓國節目，話題內地劇亦是Viu一大亮點！

（即時娛樂）