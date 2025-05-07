《水餃皇后》母親節特別謝票場 招待450位媽媽感受臧姑娘傳奇故事 (18:21)

為慶祝母親節，「香港愛馬女士協會」透過「香港單親協會」及「妍麗會」，於5月11日母親節當天，分別於九龍塘的戲院及啟德的戲院，舉行2場特別場，分別邀請450位來自深水埗單親媽媽，以及九龍城區的媽媽及家眷，屆時水餃皇后臧姑娘（臧健和）2位女兒長女Joanne與幼女Jessica，亦會親臨現場謝票，跟觀眾分享感受。

長女Joanne表示最深刻一幕，是媽媽半夜回家後忍不住喊及發脾氣，把兩姊妹推入房，因為當時媽媽不想被人知道她做小販。小時候的她覺得好無辜，長大後才明白是什麼一回事。在開鏡當天，首次看到飾演她媽媽的馬麗，穿上戲服走出來，她已忍不住喊，就像小時候看到媽媽的感覺一樣。

幼女Jessica指自己小時候較貪玩，她原本負責在媽媽開檔時「睇水」，但因為只顧住玩，後來警察來了將小販們拘捕。她對警察說：「唔關我媽媽事，你拉我啦！」她坦言這一幕尤其深刻，因小時候覺得是自己的錯。

談及難忘母親節，Joanne與Jessica記得有1年，把媽咪激怒了，當時媽咪有幾天對她們不瞅不啋，後來看到媽媽一篇在微博文章，指每年母親節最開心是收到2個女兒送的康乃馨及擁抱。兩姊妹那年便刻意送上康乃馨，再大力攬住媽媽說：「你話想要康乃馨呀嘛！」怎料媽媽很Cool的說：「訪問咁講啫！」她們笑言媽媽是開心的，只是仍在生她們氣，便要繼續裝Cool。

（即時娛樂）