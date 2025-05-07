BigBang大聲首次在港舉行個人巡唱 7.5亞博開騷 (19:05)

韓國男團BigBang成員大聲宣布舉行個人亞洲巡迴演唱會「D's WAVE」；是次巡演規模較以往的更為盛大，亦是大聲首次在香港作個人演出！

「DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG」將於7月5日（周六）在亞洲博覽館Hall 10舉行，這不僅是大聲個人音樂發展上的重要里程碑，更是與香港粉絲久別重逢珍貴聚會。

上月初，大聲發行首張個人迷你專輯《D's WAVE》，這張專輯是大聲花了2年時間精心炮製作品集，融合搖滾與騷靈風格，充分展現他獨有音樂個性。專輯以「Wave」命名，除了記錄大聲在音樂上持續蛻變與創造歷程，他更希望憑藉作品，把正能量傳遞到世界各地。主打歌《Universe》傳遞「一起邁向更美好世界」的積極信息，為聽眾帶來希望與鼓勵，更加強大聲與粉絲之間的連結。

大聲剛在過去周末在首爾正式展開「D's WAVE」巡演，圓滿成功。他以《Universe》揭開序幕，並首次公開《Last Girl》、《JUMP》等新歌，又獲得隊友G-Dragon和太陽驚喜助陣，令粉絲激動不已。

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》門票將於5月13日（星期二）上午11時起於uutix公開發售。門票售價為港幣 $1,799、$1,399、$899（全坐位）。

大聲亦努力經營個人YouTube頻道，其人氣節目《家大聲》（ZIP DAESUNG）經常邀請到不同藝人朋友擔任特別嘉賓，一起製造爆笑瞬間，讓觀眾看到大聲百變有趣且多才多藝的一面；節目在1年內已破百萬訂閱！

（即時娛樂）