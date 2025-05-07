七仙羽收恐嚇信 內容含「血光」字眼 今日凌晨到警署報案 (19:16)

七仙羽（七師傅）近日遭是非纏身，先後謠傳她疑涉詐騙被警方拘捕，她後來又與「徒弟」郭奕芯反面及隔空開火。曾自言「被人搞」，對方意圖破壞其信用的七師傅，今天（7日）在社交網發文透露日前收到一封恐嚇信，內容含有「血光」、「江湖」等字眼，她今日凌晨在律師建議下到西貢警署報案。

七師傅說︰「已經報警﹗由於最近某些網上頻道不斷造謠誹謗攻擊，引起好多爭議及辱罵。5月5號那天，我更收到一封恐嚇信息，字句內包括血光...江湖...等等一些威脅字眼。律師說內容已構成恐嚇，叫我報警，我在5月7號凌晨，在西貢警署已經報案。現今網絡充斥著大量負面丶仇恨丶扭曲的言論，只要網上亂吹幾句扮正義，就自以為是聖人。個個在無證據之下，為了炒流量，不顧因果道德，随便找個名人去批鬥。連真人都未見過，又未了解過整件事，不知真相只聽傳聞就先定罪，並加以惡言相向，這種網上欺凌越演越烈，情況變得非常惡劣。某些人連自己都未完美，都未管好自己，卻到處去管別人。真正的修為，是要修心，而不是周圍去找別人的缺點不足，更何況都是捏造事實。那些不實的言論，不斷的製造仇恨，引起網民的貪嗔痴仇恨罵戰情緒，變成以正義作幌子的塔利班戰場，這股邪惡業力非常巨大，影響了整個社會和諧。望網上欺凌馬上息止，任何人發佈的不實言論及造謠抵毀，最終必受到法律的制裁！因果自負。#七仙羽師傅被屈 #七仙羽師傅報警 #網上欺凌」

（即時娛樂）