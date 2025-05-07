53歲袁詠儀唔介意忽然有喜 跟18歲囝囝有代溝 指張智霖「佛系」 (20:00)

53歲袁詠儀（靚靚）於馬來西亞電影《OMG！阿媽有喜》中，與當地演員黃潔琪（Miko）演母女，她指今次拍攝過程開心，最初不太習慣拍攝節奏慢，她說：「只得我一個香港演員，初初都唔習慣，心諗可唔可以拍快啲？不過又明白當地文化。」為了與戲中女兒黃潔琪的對手戲效果更好，她亦提議某些場口講對白節奏快一點：「如果同阿媽駁嘴，唔可以慢，慢咗感覺就會爭啲，要駁阿媽要即刻駁，駁到阿媽鬧唔到先叫好。」

Miko大讚「阿媽」袁詠儀好好：「拍攝前知道是靚靚姐，其實勁緊張，驚講對白食螺絲，拍完第一場戲之後，反而覺得有靚靚姐喺度就唔驚，NG好少。」她指首次與袁詠儀見面時，不敢主動開口，最終是對方開口打破隔膜：「因為靚靚姐有氣場，我成個人驚到靜靜立正。」現實中Miko有家姐和妹妹，她稱演出這部戲時，也心想如果媽媽現在生多個，她一定接受不到，因為驚媽媽當高齡產婦辛苦。

袁詠儀則表示即使去到現在這個年紀，忽然有喜也不介意，她說：「因為本身好鍾意小朋友，但我咁嘅歲數，要有計劃去做先得，養同教係好大責任。」她指經常和18歲的兒子表示，現在已經是獨立個體，她也理不到太多，已盡了做父母的責任，後面的路由兒子自己去行，她說：「如果我𠵱家有咗嘅話，都希望真係可以陪到18歲。」

她透露也曾和老公討論過這件事：「大家都知道張生（張智霖）幾佛系㗎啦！如果我有咗，佢真係冇所謂，50歲之前我都仲好想，但老公只提咗一句，佢問我係咪唔記得考學校係點？無奈個天覺得，我都係照顧一條友就夠喇﹐有段時間我想生多個，都有同當時8歲仔講呢個計劃，但失敗咗，阿仔仲喊得痛苦過我，唔緊要啦，都努力過。」她指老公經常講，過多幾年有機會抱孫，但她認為兒子應先放眼世界：「即係唔急，可以過多幾年先，當然唔希望兒子30歲先生育，到時我驚冇力幫手湊。」

袁詠儀坦言與兒子有代溝：「點會冇呀！梗係有啦！我已經盡量扮後生，爭在未喺屋企著短裙。」她指老公除了頭髮和鬚根白，基本上個腦沒有老過，仍然很年輕，十分貼合兒子想法：「佢哋感情好啲，初初有妒忌，𠵱家冇，好處係我比較嚴厲少少，有時同阿仔有衝突，老公就可以擔當緩衝橋樑，有時想知兒子嘅嘢，唯有喺老公口中套出嚟，佢由阿仔出世開始就做好人，冇做過壞人，但我仍然覺得阿仔終有一日當父親會明白，作為父母唔可以隨意放手冇規矩。」

談到港產片量愈來愈少可會感慨？靚靚認為每一個地方都有轉變期：「現在好似另外一個年輕時代，睇到最近有好多新題材電影，有好多新導演，以前嗰批導演都係咁樣開始做，新導演開始將香港好多唔同文化繼續拍出嚟，我覺得要一步一步嚟，不只香港電影，個大氣候都係咁，大家努力。」

（即時娛樂）