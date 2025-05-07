劉嘉玲讚梁朝偉靚仔 評影帝外表言論獲讚 自嘲「資格夠老」 (22:46)

影后劉嘉玲今天（7日）現身在澳門《水舞間》活動，重提金像獎頒獎典禮當晚，她負責頒最佳男主角，嘉玲頒獎前妙語如珠獲讚賞，問到往後該獎是否由她頒發，她笑言金像獎協會主席爾冬陞是這樣說，她說：「因為找不到人頒獎才找我，我頒最佳男主角夠話題性，我經常找這些男主角開玩笑，在此說聲『唔好意思』，我是跟稿講，然後臨場發揮，多謝劉青雲、郭富城和之前的劉德華，他們好配合，知這是一個騷，我有什麼得罪，請大家別介意。」

談到網民讚她說得精彩？嘉玲笑謂因她資格夠老。談到她說林峯「人Chok歌精舞勁」，她說：「都是稿，其實Chok又點，慘得有人鍾意。（偉仔在你心目中最靚仔？）梗係，梁朝偉不Chok，他真的不覺得自己靚仔，他不介意自己不靚仔，他認同男女演員的演技，但沒跟我講哪個靚仔、靚女。」

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（即時娛樂）