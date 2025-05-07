胡杏兒回應老公夜店攬女 稱好大誤會 夫妻感情絕無問題 (22:56)

胡杏兒今天（7日）單拖現身澳門出席《水舞間》，未見有影皆雙的老公李乘德。胡杏兒有備而來，首度回應老公被影到夜店攬女事件，她指是很大誤會，當晚出席夜店的人，都是相識多年兼很親密的好朋友，連親戚都在場，她說：「包括被影到跟老公擁抱的兩位女士，都是認識多年的朋友，兩個女士的老公都在場，我老公不分男女都會攬，他和朋友的行為，都是正常社交，今次真是大誤會，我和老公感情絕對沒有問題。」

問到有沒有就夜店流出的照片「捉內鬼」？她說：「老公已翻查CCTV，見到有一名男士在場偷影，相信對方是受指示去做這件事，老公當刻都知被偷影，他自覺行得正、企得正，就沒有理會，但沒想到件事會發酵到很大。」

經過此役，老公會否避忌一點？杏兒說：「相信老公以後不敢再去那麼公開的地方，不過他強調自己行得正、企得正，若然真的有問題，就不會被人影，無法啦，他太太是我，一舉一動都會有人留意。」

提到她日前出席商演時避見傳媒，她指那是另一個誤會，當日活動是內地經理人接洽，並不知道有香港傳媒應邀到場，當她了解情况後，想會見傳媒受訪，大會就要求她不要受訪。

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（即時娛樂）