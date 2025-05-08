兩代視帝林保怡張振朗主演 《刑偵12》首支宣傳片曝光 (13:38)

林保怡去年重返無綫，伙拍陳法蓉、張振朗等合作拍攝劇集《刑偵12》，無綫昨晚（7日）播出劇集的首條官方宣傳片，影片由AI軟件將重新排位設計的劇集海報及宣傳照製作成影片。作為無綫今年的重頭劇之一，首條官方宣傳片戲勢十足，還包含了不同的官能衝擊，包括黑白vs.粉紫色的超強顏色對比、帶有歌劇感的暗黑系主題音樂，以及知名心理學家、哲學家及小說家的經典名句。宣傳片由小朋友以詭異歌聲用普通話哼唱「你的世界，我的世界，他的世界，沒有分別」作結，感覺毛骨悚然。

宣傳片以20世紀最有影響力思想家之一的弗洛伊德名句「凡存在着禁忌的地方，就必然有潛藏的慾望」打開序幕，之後是弗洛伊德、分析心理學創始人榮格、心理學家阿德勒、著名哲學家尼采、古希臘哲學家伊比鳩魯、赫拉克利特及法國作家雨果的經典名句，在重點演員林保怡、張振朗、吳業坤、傅嘉莉、陳自瑤、戴祖儀、高鈞賢、張松枝、陳法蓉、曹永廉的Close Up畫面中穿插，似乎對每個角色的價值觀及背景故事有所暗示。

宣傳片除以潑墨顏料、被撕破的照片、破碎了的玻璃及詭異的鋼琴演奏作為主視覺畫面，片中呈現的主角影像並非完整，留滿白鬍鬚的張松枝被撕去了雙眼、吳業坤只有半邊臉、陳法蓉被撕掉了其中一隻眼睛、陳自瑤只能見到下巴，增添了劇集的懸疑及神秘感，同時呼應劇集主題「人性是殘缺的、人性是撕裂的」。黑白灰的主色調亦突顯人性光明與陰暗面時而分割、時而交疊的複雜情况。

《刑偵12》首條宣傳片之所以採用大量思想家及哲學家金句，主要是想配合劇集每集開頭引用的金句節錄。宣傳片導演Patrick接受tvb.com訪問時說：「今次故事嘅主角刑凱患有解離症，好多時解離症嘅出現都同童年經歷嘅不幸有關，所以宣傳片入面有好多小朋友畫作被撕碎破壞嘅畫面。」

《刑偵12》故事講述探員刑凱（張振朗飾）與警司丁洛風（林保怡飾）聯同心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾）追查「新七宗罪」，分別是欺凌、販毒、虐畜、壟斷、污染、虐兒及不義，當中刑凱更是擁有人格解離症患者，並性格截然不同的第二人格「阿賢」（吳業坤飾）共同進退。

（即時娛樂）