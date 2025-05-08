葉童《唔講得》明天吉隆坡公演 黃德斌緊張首登大馬舞台 (17:15)

葉童、黃德斌近日飛抵馬來西亞吉隆坡，為明天（9日）起的3場黑色話劇《唔講得》作準備。葉童與黃德斌等一眾主創人員出席媒體見面會，分享了此次演出的幕後故事與感受。身兼演員與綜藝節目《乘風2025》嘉賓雙重身分的葉童，談及如何平衡不同類型的工作時流露出對表演藝術的熱愛。她坦言舞台擁有獨特的魅力，能讓她全身心地投入到角色之中，尋找到表演的極致，這是一種讓她無比享受的體驗。

《唔講得》導演胡恩威特別感謝監制陳善之的積極促成，使葉童和黃德斌加入到這部作品的演出陣容。他表示《唔講得》跟「進念‧二十面體」以往風格前衛且實驗性的作品相比，在敘事上擁有更扎實的劇本和大量的台詞，能更好地與觀眾溝通，拉近觀眾與故事以及角色之間的距離，引發更深層次的情感共鳴。

首次在馬來西亞舞台上與觀眾見面的黃德斌分享感受時，表示既興奮又因新環境而緊張。他對即將到來的演出充滿了期待，希望能將自己最好的狀態呈現在馬來西亞觀眾面前，不辜負他們的熱情。一同出席媒體見面會的還有劇中其他主要演員，包括楊永德及翁煒桐。眾人被問到在現實生活中是否存在難以言說出的秘密時，葉童以她的人生智慧表示負面的言語往往於事無補，選擇不說，以更積極的心態面對生活才是更明智的選擇。黃德斌則再次表達了對馬來西亞觀眾的熱切期待，希望通過這部作品與他們建立更深層次的連接。

4位演員特別強調吉隆坡的舞台與香港的舞台明顯不同，演員與觀眾之間的距離被拉得異常之近，讓大家感受到一種前所未有的親近感和直接性。這種全新的舞台體驗讓4人感到非常新鮮和激動，非常期待能在如此獨特的舞台上盡情揮灑演技，與觀眾進行更直接的情感交流。

（即時娛樂）