王敏奕視丈夫曾國祥為完美伴侶︰我真的幾崇拜他 (22:38)

王敏奕主演的TVB劇集《虛擬情人》自播映以來，網民反應不一，但大都讚她與男主角朱敏瀚外形合襯、劇情簡單易明。王敏奕表示其角色雖與本人有些反差，但這齣劇是近年演得最輕鬆的作品。《虛擬情人》的靈魂角色「AI Adam」表達人類渴求「無雜質」的愛情原來不容易得到，現實中擁有一個幸福家庭的王敏奕認為︰「人與人之間的愛情可以好簡單好純粹，不應加入太多計算而變得複雜，否則可能會做出自私行為，令大家受到傷害。撇開愛情先講友情，我好慶幸入行10多年，環繞自己生活和工作圈子認識的多數是性格比較真誠的人，當中一定要提的是好友糖妹。大家由拍《女人俱樂部》認識至今，她真的好好，而且簡單，我們相處很自在舒服，可以放心地『做自己』，不必擔心有任何計算，或者怕無緣故得罪對方而不知道。」

至於愛情，王敏奕認為工作認真的人最吸引，一對理想伴侶應該彼此價值觀相近、思想同步可以交流傾偈，最好能互相激發創作靈感，丈夫曾國祥（Derek）是她夢寐以求的最完美情人。王敏奕坦言︰「我真的幾崇拜他﹗他的人生閱歷和入行經驗比我豐富，偶然會提點我，像我從前性格慢熱，又怕說錯話，很驚做訪問，他就勸我放鬆，當跟朋友聊天。我後來在這方面慢慢進步，他也有讚好。不過，他不太理會我在演出上的事。我有次讓他聽我的新歌Demo，他沒鼓勵，還大聲說我唱得不好，明顯想直接打擊我信心，但他沒成功。」王敏奕坦言曾國祥覺得她仍是長不大的女孩，有時候會為此擔心，因此會在適當時候給予中肯建議。她感激丈夫一直以來的關心和支持︰「曾國祥是一位很厲害的導演，我們未曾正式合作，如將來有適合的劇本和角色，我願意夫妻檔合作，希望在他的指導下，演繹角色時會更細膩精準。」

入行17年的王敏奕當過模特兒，也拍過港台節目、MV、微電影、電影，現在則以電視劇為主。她覺得拍劇對磨練演技有幫助，現在較從前更快掌握劇本細節及投入角色。她透露有興趣演舞台劇，曾向劇團自薦，惜未能成事。王敏奕說︰「Derek曾演舞台劇，我當時陪伴他排戲，公演時也有觀看，知道舞台劇演員事前要花很多時間和心機。我有興趣演舞台劇，會否有導演發掘到我的可塑性，就要看緣分了。」

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（即時娛樂）