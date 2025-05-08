羅力威新歌《悠揚一曲》包辦曲詞編監 女兒首與爸爸合唱 (21:22)

羅力威睽違5年推出新歌《悠揚一曲》，包辦曲、詞、編、監，靈感來自於他的生活經歷，當人逐漸成長，看似會得到越來越多，但其實也會慢慢經歷「失去」。他說：「經歷歲月的洗禮，自己都成長不少。特別是現在有家庭和小朋友，同時會開始經歷身邊親人、朋友、寵物的種種離別。這個時候我開始思考成長的意義，甚至提醒着自己要懂得珍惜，無悔地為自己人生製造美好的回憶。」

這次「復出」頭炮以擅長和最熟悉的慢板歌曲為主打，且加入兒童合唱團的概念，以及女兒Harper首次與爸爸合唱其中一段。「我希望歌曲可表現出溫暖感覺，只有我的歌聲好像未夠溫度和感染力。小朋友的歌聲是天籟之音，而且給人滿懷希望的感覺。Harper的音樂觸覺十分敏銳，很輕易可記住旋律和充滿音樂感。她聽我寫的旋律一次，隔天起牀後竟然可以唱出來，我便決定讓她一起參與在這首作品中。」

《悠揚一曲》MV取景在長洲，羅力威化身成為音樂老師，與一班小朋友上課，還有女兒Harper參與拍攝。導演笑言各位小演員和Harper的表現很專業，甚至比起音樂老師羅力威演得還要自然。羅力威笑言：「5年無拍過MV會有啲生硬，好彩有小朋友幫我壯膽。拍攝前一晚我仲失眠，怕連累成班小演員OT遲收工。」幸好拍攝順利。

（即時娛樂）