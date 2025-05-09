陳苡臻首奪國際影展殊榮 憑短片《破葉》連獲2大演員獎 (14:18)

陳苡臻（Jessica）最近憑短片《破葉》（Mint Condition）屢獲國際殊榮，先後勇奪美國洛杉磯獨立短片獎「最佳女配角（金獎）」（Independent Shorts Awards - Gold Award For Best Supporting Actress），及法國康城世界影展「最佳短片女演員」（World Film Festival in Cannes - Best Actress in a Short Film）。

由香港電影導演會出品，《破葉》為「電影導演教室2024」的10部畢業作品之一，亦是導演蔡素文（Soman）首次執導的短片。影片以科幻奇情為題，描寫極端教育制度下的沉重議題，於2025年初在圓方戲院舉行畢業放映，並於4月登上第55屆美國電影節（55th USA Film Festival）進行全球首映。

陳苡臻在片中飾演中文老師Miss Lee，一位情感冷漠如AI機械人的教育工作者。雖然外表和藹，但Miss Lee在制度下早已忘卻教育初心，成為一名日復一日執行「偵錯」的工具人。為塑造角色的冰冷形象，導演特別安排陳苡臻戴上冬菇頭假髮。陳苡臻笑言：「我一戴完個假髮即刻覺得自己變咗另一個人。好記得短片入面有個小演員嘅媽咪事後同我講，佢返屋企播我其他作品畀小演員睇，小演員點都唔相信熒幕入面嘅人同Miss Lee係同一個人！」

對於今次得獎，她興奮表示：「好開心喺演員路上得到肯定同鼓勵。呢個角色同大家印象中嘅老師好唔同，希望之後可以繼續挑戰更多造型同性格獨特嘅角色。亦好多謝導演Soman對我嘅信任，我會繼續努力。」

《破葉》自上映以來廣獲國際肯定，除康城及洛杉磯外，亦於紐約國際電影獎（New York International Film Awards）、洛杉磯電影獎（Los Angeles Film Awards）、倫敦獨立電影獎（London Independent Film Awards）等多個影展奪得包括「最佳短片」、「最佳原創故事」、「最佳導演」等在內的10多個獎項，屬今年備受矚目的港產短片之一。

（即時娛樂）