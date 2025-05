陳苡臻首奪國際影展殊榮 憑短片《破葉》連獲2大演員獎 (14:18)

陳苡臻(Jessica)最近憑短片《破葉》(Mint Condition)屢獲國際殊榮,先後勇奪美國洛杉磯獨立短片獎「最佳女配角(金獎)」(Independent Shorts Awards - Gold Award For Best Supporting Actress),及法國康城世界影展「最佳短片女演員」(World Film Festival in Cannes - Best Actress in a Short Film)。

由香港電影導演會出品,《破葉》為「電影導演教室2024」的10部畢業作品之一,亦是導演蔡素文(Soman)首次執導的短片。影片以科幻奇情為題,描寫極端教育制度下的沉重議題,於2025年初在圓方戲院舉行畢業放映,並於4月登上第55屆美國電影節(55th USA Film Festival)進行全球首映。

陳苡臻在片中飾演中文老師Miss Lee,一位情感冷漠如AI機械人的教育工作者。雖然外表和藹,但Miss Lee在制度下早已忘卻教育初心,成為一名日復一日執行「偵錯」的工具人。為塑造角色的冰冷形象,導演特別安排陳苡臻戴上冬菇頭假髮。陳苡臻笑言:「我一戴完個假髮即刻覺得自己變咗另一個人。好記得短片入面有個小演員嘅媽咪事後同我講,佢返屋企播我其他作品畀小演員睇,小演員點都唔相信熒幕入面嘅人同Miss Lee係同一個人!」

對於今次得獎,她興奮表示:「好開心喺演員路上得到肯定同鼓勵。呢個角色同大家印象中嘅老師好唔同,希望之後可以繼續挑戰更多造型同性格獨特嘅角色。亦好多謝導演Soman對我嘅信任,我會繼續努力。」

《破葉》自上映以來廣獲國際肯定,除康城及洛杉磯外,亦於紐約國際電影獎(New York International Film Awards)、洛杉磯電影獎(Los Angeles Film Awards)、倫敦獨立電影獎(London Independent Film Awards)等多個影展奪得包括「最佳短片」、「最佳原創故事」、「最佳導演」等在內的10多個獎項,屬今年備受矚目的港產短片之一。

(即時娛樂)