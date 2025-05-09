李駿傑7月首開大型個人演唱會 揭開光暗交織靈魂舞台 (17:32)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）將於7月4日假亞洲國際博覽館5號展館，舉行其首次公開售票大型演唱會《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025》。演唱會以「愛情的光明與墮落」為核心，Jeremy將透過音樂、舞台設計及歌曲的全新編排，帶領觀眾直視情感的千面鏡像，令大家加深認識他。

Jeremy演唱會原計劃以「七情六慾」為主題，但與演唱會監製細So討論後，發現歌曲更應聚焦於愛情的多維度詮釋，加上為配合今次演唱會， Jeremy同時會推出專輯，在選歌切合「七情六慾」主題亦較難處理，最後決定以「愛」的故事貫穿。Jeremy說：「全張專輯由頭到尾聽，我覺得係一個愛情故事，當然喺演唱會加埋我之前嘅歌，『愛』嘅概念會更豐富，所以細So覺得既然新碟歌曲都關於『愛』，演唱會又同樣概念，咁不如專輯同演唱會都直接叫《Rise In Love》，聽完我又覺得好啱。」新專輯中將包含多首突破Jeremy既定風格的作品，Jeremy預告：「大家會聽到從未見過的Jeremy，甚至懷疑『呢個係佢？』」

演唱會海報主視覺以「半雕像半真人」的衝突形象呈現，用意是呼應Jeremy成名作《半》的哲學概念。為完美還原設計，團隊耗時數小時進行3D面部掃描及倒模製作，出來效果令Jeremy滿意，當中海報的光暗對比的視覺將延伸至舞台，也正如大家認識Jeremy有一半看似「妖」，同時亦有光明的一面 。首次舉行個人演唱會，Jeremy覺得是體能與唱功的雙重考驗：「自己嘅歌單偏高音同激動，要搵平衡令觀眾耳仔舒服，但rundown會好chur，對自己係一個大挑戰！」他透露正秘密苦練新樂器，將在演唱會上首度公開演奏；舞蹈方面則與排舞師Ali合作，融入道具及重新編排，打破過往表演框架。

（即時娛樂）