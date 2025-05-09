劉德華不計前嫌寬恕背叛者 沒偶包接受新戲白髮形象 (20:01)

劉德華（華仔）在其主演的犯罪劇情片《獵金‧遊戲》中飾演首席分析師張托德，與金融高材生高寒（歐豪飾）發布假消息，以誘惑股民買股票，達成背後陰謀。華仔與《獵》片導演兼編劇邱禮濤一同受訪時，自言雖對股票略有認識，但因飾演分析師，有很多東西要記，要把所有資料背到滾瓜爛熟才沒拍攝壓力。他說︰「我自拍戲以來，未試過那麼用心做筆記，每天默書，花了很多心機和時間才記到，似變成文人李白﹗」談到導演想他在戲中予人穩重感覺，因此為角色設計了一頭白髮的形象，華仔笑道︰「不介意，我一向沒偶包﹗我以前一條白髮也沒有，兩年前要開始染髮。」他被問到拍完《獵》片後是否變成股壇高手時說︰「沒有，我喜歡買保本的東西。喜歡買樓？這世界沒百分百穩陣的投資，所以要謹慎。」至於危坐天台那幕，華仔表示沒危險性︰「是電腦效果，我坐在較低位置拍攝。」邱禮濤笑說：「跌下來都不會死，何况華仔身手那麼敏捷。」

華仔在戲中被徒弟出賣，自言沒機心的他透露曾在現實中被背叛，他會選擇原諒對方，之後就小心一點。華仔說：「最嬲是被信任的人出賣。我試過改變去跟人計較，但有幾年不開心，所以還是選擇寬恕，寬恕之後，運氣也好一點。」華仔在戲中與倪妮演情侶，他指倪妮會飲點酒令自己進入微醉狀態，他沒這樣做，因他平時也滴酒不沾，飲一啖就想睡。華仔說：「每次朋友飲酒都不喜歡我在場，因我太清醒。我會寫下每人的醉態，有助我演出。我在《孤男寡女》飲醉那幕都是模仿某朋友。我也想飲得，但肝臟不好。」近年身兼監製的華仔也想執導演筒，但未有合適題材。他說：「想拍些好笑的東西，不想太沉重。拍喜劇？喜劇很難拍。」

邱禮濤表示股票市場與大家息息相關，指數是經濟寒暑表，有沒有買股票的人都會受影響。《獵》片沒動作和爆破場面，他認為文戲更難拍︰「要有張力打動觀眾，後期剪接是否剪到當初想講的東西。股票市場資訊不可以錯，事前做了很多資料蒐集。」

（即時娛樂）