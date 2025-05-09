姜濤自爆與公司仍有3年約 呂爵安望MIRROR永續 (18:48)

MIRROR成員呂爵安（Edan）今天（9日）出席代言保健品活動，被擔任司儀的「正印」阮小儀摸肚，看看他是否沒有肚腩。小儀又「自肥」要求Edan餵她吃保健產品，但最後卻害羞未肯張大口，結果弄得一臉粉末，Edan立即用紙巾幫她抹嘴。Edan受訪時稱近日瘦了不少，爸爸看見後說他太瘦，叮囑他要多進食。Edan解釋消瘦原因︰「我近日勤力健身，加上吃得清淡，少吃零食和煎炸食物，希望上鏡時好看點。」他透露腸胃從前比較差，又不喜歡去街外的洗手間，如遇上腸胃不適就很辛苦。他透露曾試過要周圍找廁所，最尷尬是如開工地點很近洗手間，如廁時會被人聽到聲音，氣味又會從洗手間飄出來。Edan透露日內會離港數星期進行拍攝工作，詳情未能透露。他亦開始為稍後舉行的個人演唱會做準備︰「距離上次舉行個唱已1年，我今次的演出會成熟一點，舞台亦有些特別。」

他與隊友姜濤、盧瀚霆、李駿傑在昨晚播出的新一集《呂濤米Lo Seoul》中，拜訪韓國大型娛樂公司SMTOWN並獲Super Junior成員崔始源接待，始源笑稱要簽他們成旗下藝人，姜濤開心自爆與公司仍有3年約，隨即引來網民熱議，擔心MIRROR會解散。Edan稱有留意網民的討論，他認為合約有年期屬正常事，更笑言︰「我正跟始源洽談，如有好消息再通知大家。」他隨後認真地說︰「我希望MIRROR永續，共同進退﹗MIRROR是我們的根，大家一直走過來。我沒跟隊友聊過續約問題，也要回家看看自己的合約到何時。」Edan被問到可想於約滿後在電影方面發展時說︰「我也有機會拍電影，不一定要簽約電影公司。我的立場是公司亦給了我很多工作機會，唱歌、拍綜藝、拍電影和劇集。我的重心是首選MIRROR，因為這很難得，希望能一直維持下去，每年開演唱會聚一聚。有11位兄弟在身邊，我較安心。如有成員不續約，我會游說及挽留。不過，這是個人選擇，各有考量，我會尊重，總之希望MIRROR一齊行。」

（即時娛樂）