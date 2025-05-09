五月天首踏啟德開騷跟樂迷玩到盡興 冠佑被讚靚仔尷尬講多謝 (21:41)

台灣天團五月天4場《五月天【#5525回到那一天】25週年巡迴演唱會 香港站‧展新啟航版》今晚在啟德主場館開鑼，約晚上7時20分開騷，現場座無虛席，未開騷粉絲已氣氛高漲。為配合「啟航」主題，舞台的巨型屏幕有客機畫面，五月天成員模擬落機逐一出場，邊揮手跟全場觀眾打招呼。他們先唱出《OAOA（現在就是永遠）》、《孫悟空》、《入陣曲》及《乾杯》作為熱身，配合豐富視覺畫面、爆破和噴射火花製造效果，震撼全場。不少人聞歌即站起身，齊齊大合唱，氣氛熱鬧。

石頭先開口表示好開心再來港，感謝大家再次陪伴五月天，度過25周年的紀念，形容心情很興奮，相信很多朋友跟五月天一樣，第1次來到這場館，亦是他們第一次與這麼多香港人同一時間聚在一起。瑪莎記得去年的戶外演唱會下大雨，今年則在有冷氣的室內場館：「能夠跟大家見面很開心，在新的場館，希望帶給大家有新驚喜，一齊玩到最後。」怪獸講笑說現場的歡呼聲很大，自己快似要耳聾，感受到大家的興奮。由於他們已休息一陣，狀態不錯，揚言要用盡體力。冠佑一出聲，台下觀眾大叫「靚仔」，他尷尬說多謝。他續說記得去年大家玩到汗流浹背，雖然今年在室內場地，呼籲大家不要留力，一樣要玩到盡興。最後主音阿信反問歌單一樣，為何大家每年都會捧場？雖然如此，但稱今年會有些不同。他分享感受：「今年是我們的25周年，記得20多年前，曾在Hard Rock Cafe演出，今晚有沒有人當年看過？今晚，我們要同坐上一部時光機，回顧我們25年來的經歷和重溫歌曲。」

（即時娛樂）