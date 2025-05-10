五月天啟德開騷 憶初來港冇人識 感激任賢齊帶住跑宣傳 (14:15)

台灣天團五月天昨晚（9日）在啟德主場館舉行首場《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 【#5525回到那一天】25週年巡迴演唱會 香港站‧展新啟航版》，與18萬歌迷一起解鎖新場館。5位成員充滿電力，主音阿信揚言︰「我們把今天當作20幾年前在香港酒吧，盡量跟大家近距離見面！」演出期間，瑪莎爆冠佑在後台跟他說今天會穿緊羊毛外套，因為襯衫太透。聽到這番話，怪獸、石頭動手意圖掀開冠佑外套，歌迷也熱烈大喊「脫掉」。此時，阿信看到石頭的洞洞新裝，焦點瞬間在石頭身上，石頭無辜地說：「我什麼都沒露啊！」怪獸笑答：「因為預算都在冠佑這裏了！」雖然冠佑不脫，邊脫外套的阿信說「是應該好好服務歌迷」，引起全場尖叫。

25年前，五月天初來香港宣傳，在小小的live house演唱，當時台下歌迷寥寥無幾；如今，五月天一步步唱到會展、紅館、香港迪士尼樂園幻想道露天場地、中環海濱，到今日的啟德主場館，阿信感性說：「變化的是演出場地，不變的是我和你，和每年和你們在一起五月之約。」從2006年開始的「五月之約」，為了謹守這個約定，五月天也有個小遺憾。阿信在點歌環節表示：「我們大概有10年沒有跟媽媽過母親節，每年母親節都在香港。」他為此點唱《洗衣機》送給自己的媽媽和全天下的母親。

今年的五月之約，五月天的貴人任賢齊也來到現場。五月天透露剛來到香港時，很多人還不知道五月天是誰，是任賢齊帶著他們到處跑宣傳。阿信對任賢齊說：「當初來香港時，沒人認識五月天，還問是否廁紙『五月花』。很多謝一位前輩，不是他做好多宣傳，五月天不會有那麼多人認識，沒這位天王，帶不到五月天來這裏。」席上的任賢齊站起來揮手，阿信希望下次也可以當他的演唱會嘉賓。

五月天昨晚三度安歌，唱出《笑忘歌》、《盛夏光年》、《傷心的人別聽慢歌》等歌曲。阿信問歌迷是否滿意時想起從前在香港演出過的場地，他感慨地說：「之前要經歷打雷、下雨、閃電、不能繼續唱的日子，感謝大家在風雨中陪伴渡過。或許有一天，五月天不會再有這麼多人喜歡，或許在香港的街頭或茶餐廳，大家仍記得就來，五月之約還在。」

（即時娛樂）