大S逝世近百日 范瑋琪撰文悼念 寫錯好姊妹乳名捱轟 (17:14)

明天（11日）是台灣女星徐熙媛（大S）逝世100天的日子，妹妹徐熙娣（小S）呼籲大家寫下對大S的思念、感受或祝福，希望能藉此令失去女兒的S媽（黃春梅）減少悲傷。陳建州（黑人）與太太范瑋琪、吳佩慈、楊丞琳、柯震東等圈中好友紛紛在社交平台發文，分享從前與大S的點滴。范瑋琪回憶25年來與大S相處時的大小事，更在文中以大S的乳名「珊珊」來稱呼她。不過，范瑋琪卻把「珊」寫成「姍」。不少網民留言質疑她「珊！好姐妹還打錯」、「基本的尊重！懂嗎」；有網民亦留言指范瑋琪曾在《康熙來了》節目中表示第一次見大S是在當時仍未相戀的陳建州車上，怎麼現在又說「第一次看到大S是在《娛樂百分百》」。

范瑋琪後來更正了其帖文，把「姍」變回「珊」。她在文中說︰「第一次看到大S是在《娛樂百分百》，也是我第一次去上兩姐妹主持的節目。當時的我非常緊張，還記得大S就在主持台上，對我說的第一句話是：『我覺得你好適合當我們的朋友喔！』聽到的當下真的是受寵若驚，在這之前只有看過他們的節目，沒想到兩姐妹會這麼熱情。對於第一次遇見他們的我，覺得他們兩個是個可愛又心地善良的女生。大S很快的接著說：『我覺得你的氣場跟我們真合，我們一定可以變成好朋友！』剛發第一張專輯的我還是個新人，也還沒什麼朋友，很多事情都還在摸索中。大S常常會跟我說：『范范你出來，別待在家裡！我們一起去喝下午茶一起去逛街。』他總是帶著我到處去，還一起去了日本旅遊。回想這25年來，都是很多很美好的回憶。在我心目中，珊珊是個非常非常堅強的女生，但她也有脆弱的一面，當她脆弱的時候，我們不會刻意觸碰。姐妹們都懂的給予遠遠的關心以及陪伴，也是對她最好的方式。珊珊做事情非常的大膽，下任何決定都相當果決，這也是我非常欣賞她的地方。我們七仙女是以珊珊當大姐頭帶領著我們姐妹們，讓我們可以依靠在她的背後。珊珊是一個很美麗很認真生活認真工作的大明星，同時也把家人、朋友們照顧得無微不致。還記得當時珊珊一懷孕，馬上就給了我好運棉，因為她知道我備孕了三年但都沒有成功，我真的真的非常感謝她第一時間想到我。還記得在最後拔掉呼吸器之前，我們通上了最後的一通電話，我們大家為妳禱告，希望妳能安息主懷，我深深知道，妳心裡的宇宙就是我的上帝，就是我們的天堂。妳已經去了更好的地方，相信未來我們會在天家相聚！今年是個特別的母親節，徐媽媽要堅強要勇敢，我們都在！珊～我們會永遠永遠的想妳﹗」

曾跟大S拍拖的陳建州回憶︰「大S從小就展現出對弱勢群體的關懷，這份善良深深影響著我和我們的朋友。記得我們高中時期每次的行程，都是我騎著摩托車，載著她去買飯菜、便當和保暖衣物，然後送給那些獨居的老人們。特別是我們經常探望的『瞎爺爺』，他雙眼失明，行動不便，那個時候幾乎每隔幾天我和大S都會去看他。『瞎爺爺』是那麼的脆弱和孤獨，但他卻總是用微笑迎接我們。大S對他的關心，不僅僅是例行公事，更是發自內心的稀有情感。雖然他們之間沒有血緣關係，但大S的心裡始終惦記著他，每當有空，她就會送飯菜給他。她常說：『這是我能做的最小的事。』我最難忘的那一天，是最後一次去看瞎爺爺的日子。我們帶著飯菜，心情卻沉重。因為當天瞎爺爺已經不在了。社工告訴我們，臨走前，他對社工說了很多感謝的話，特別提到有一位叫熙媛的女孩，常常送飯菜給他吃，但他來不及跟她道別，只希望社工能幫他轉達這份謝意。那一天，我陪著大S站在獨居老人住的地下室，我們都哭了，淚水流淌不止。在那瞬間，我感受到大S的善良如此真實，她對社會的關懷讓人感動。她的不離不棄，讓瞎爺爺在生命的最後一刻感受到了一絲溫暖和關懷。大S的善行不僅影響著我們的朋友圈，她的精神在每個人心中生根發芽。她教會我們，善良是最美的品德。即使在光鮮亮麗的螢光幕前，她所展現的，不僅是她的才華，更有對社會的正面能量和影響力。這份影響一直延續到現在，讓我們每個人都想要做得更好，心存善念。母親節即將來臨，雖然大S已經離開了我們，但她的精神始終陪伴著我們。我們會代替珊珊，照顧徐媽媽！同時也想對徐媽媽說一聲『謝謝』，感謝她生下如此特別的女兒。她就像天使走過人間。」

吳佩慈說︰「徐熙媛影響我最深的事情。對我而言，熙媛一直是一個很內核很強大，情緒很穩定，思路很清晰，講話很有條理，而且很有決心跟鬥志的一個人。她面對很多事情都是極度的認真，又很刻苦，她在任何事情上的成功都是必然的。這樣一個從小就事業有成的人，她的性格卻是非常的喜歡照顧人，從小到大我無論在哪個領域遇到什麼問題，一定會先找她諮詢一下；雖然我們不是親姐妹，但她也就像是我的親姐姐了。一個會訂餐廳、會點菜、會找話題、會一直讚美妳，還絕對不讓妳買單的姐姐，只要一想到我已經失去了這樣善良美好的她，我就好心痛。身邊有一個會一直擔心別人，一直為別人著想的人，因為一直受到她照顧，我覺得我也變成了一個比較會照顧別人的人。以後也會一直帶著熙媛曾經給我的溫暖，努力的生活！也希望徐媽媽的悲傷能早日平復，我們都和您一起想著熙媛，永遠也不忘記她。」

（即時娛樂）