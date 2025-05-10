劉德華新戲《獵金‧遊戲》 膺本周開畫中西片票房冠軍 (18:27)

劉德華監製及主演的新片《獵金‧遊戲》昨天（9日）正式於香港及澳門上映，成為本周開畫中西片票房冠軍，力壓泰國喜劇《關於我和鬼變成家人的那封利是》及馬東石主演《鐵拳驅魔》等同期上映新片。

華仔、鄭則士、邱禮濤導演等日前出席香港首映，吸引大批粉絲迫爆商場。有份演出該片的劉以豪，在戲中飾演上市公司富二代。他成為股市暗盤操作下的受害者，其公司面臨被惡意收購的危機，父親更大受刺激過世，令他決定不惜代價要令家族公司起死回生，決心跟上「股壇大師」華仔及「摯友」歐豪聯手上演一場王子復仇記。

劉以豪在片中跟華仔有多場對手戲，他形容跟華仔一同演戲像一場夢，有一股很奇妙的感受。劉以豪說：「華仔哥就是大家心中的巨星，超級偶像，也是我媽媽的偶像，和他一起拍戲真的很像一場夢，我還幫媽媽拿到了簽名，完成媽媽的夢想。華仔哥就非常親切，沒有距離感。我記得我們一起拍的第一場戲，我覺得很特別，會覺得『嘩！我們一起共事，會出現在同一個作品中啊』！」

華仔飾演的股壇大師，協助他為家族事業翻盤復仇。兩人有一場劉以豪要選擇復仇手段的戲碼，華仔聽到他的決定後肯定的笑說「我喜歡你」。突然被偶像告白，原本一臉嚴肅、眼神超殺的劉以豪竟一陣害羞，忍不住笑場破功。他笑說：「華仔哥的魅力真的太強大了。」

（即時娛樂）