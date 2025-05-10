「最強繼母」楊卓娜憶與女兒感動時刻︰佢哋主動叫我媽咪 (23:28)

47歲楊卓娜與有「燈箱大王」之稱的男友楊志翹相戀18年，兩人的女兒舒然2009年出世。楊卓娜照顧男友及女兒，也對男友與前妻所生的兩個女兒視如己出，贏得「最強繼母」稱號。談到與男友至今未婚，楊卓娜坦言兩人早已以夫妻相稱。「我經常問佢係咪唔諗住娶我，仲話今年犯太歲，相士話冲喜。佢就喺度笑，話咁就去註冊啦。不過，咁註冊我又唔得，我都想註冊，但佢冇表示。以前佢隔兩個月就向我求婚，當年我覺得經常有人求婚幾過癮。我麻煩啲，生完又想喼弗啲先，之後又想等細女大個可以做花女。依家細女都大到可以做伴娘，但佢近10年冇求婚喇，我又唔想向佢求婚。呢件事始終都會做，我都有問老公可唔可以唔好等到我老咗至去做，順其自然喇﹗」

對於被封為「最強繼母」，楊卓娜笑言不知道強在哪裏。談到跟兩個繼女的關係，她不禁眼濕濕。「最感動係細女出世時，大女及二女已經主動叫我媽咪，話好希望同妹妹一齊做真正一家人。其實我話好似以前咁，叫我『Miss Yeung』已經得，最緊要佢哋感覺良好，但佢哋話叫媽咪都幾好，佢哋同妹妹一樣都有媽咪喇。當時我坐緊月，聽到時喊晒。」楊卓娜回想最初照顧兩個繼女時也有難度，尤其大女當時已踏入青春期，易被外界影響情緒，加上學業及朋輩間的交往，曾有迷失的時候。「我同老公都花咗好多時間同心機喺佢身上，驚佢學壞、讀唔到書，經常同佢傾偈。佢心地好善良，但比較容易受人影響同受騙，要睇緊啲。依家佢叻咗好多，好獨立。兩個繼女已大學畢業，大女做資訊科技工作，二女從事設計行業。」

楊卓娜坦言未能對3個女兒一視同仁，多少也有偏心。「我唔會喺物質同愛方面偏心，偏心係指我有時會迫細女一定要做某啲事，但唔敢迫大女、二女，因為佢哋年紀比較大，有自己想法。養兒一百歲，長憂九十九。以前唔明媽咪點解咁煩，我依家都覺得自己好煩，成日為啲女擔心。細女都16歲大，我突然覺得好空虛，發現自己仍然母愛泛濫，見到阿妹（楊茜堯）兩個小朋友就『流口水』，好想攬住BB。我有好多母愛宣泄唔到出嚟就內傷。其實3個女長大後，我一直想生多個，直至依家都想，但老公唔肯，仲鬧我黐線，佢覺得已經甩難。」

明天（11日）是母親節，楊卓娜對這個節日有很大感受。「細女係喺母親節出世，我由嗰刻開始覺得做媽媽好偉大，亦深深感受到自己嘅媽媽係一個好偉大嘅女性，而且奶奶一直對我好好，所以乜嘢節日唔慶祝都冇所謂，母親節一定要慶祝。」她回憶曾收過不少非常感動的母親節禮物，把其中一些畫作收藏至今。「最難忘係大女讀小學時，送咗份嚇死我嘅禮物，佢喺學校用白色爛布、垃圾膠袋做咗件衫畀我，仲要我著住。成件白色，真係大吉利市，我之後靜靜雞摧毁咗件衫。佢哋依家已長大，母親節都係送花同請我食飯。」

欲知專訪詳情，請留意明天（11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）