區瑞強慶祝70歲生日父子檔演出：繼續唱下去 (21:42)

區瑞強（Albert）於伊利沙伯體育館舉行一連兩場《區瑞強70大SHOW 2025》演唱會，他首次以生日（7月31日）為主題舉辦的個人演唱會，昨晚（9日）首場演出，跟全場3500樂迷共度難忘音樂之夜。圈中好友胡楓、鄭國江、薛家燕、張文新、陳圖安、賈思樂、吳大強等到場支持，Albert說：「我唱足50年，人生中未搞過任何生日會，但今年踏入70歲，好想同一眾朋友及歌迷一同度過。」

演唱會開場由區瑞強胞弟區瑞明策劃，率領「超星團」以全新編曲演繹《相識在童年》、《愛在陽光空氣中》及《那天再重聚》等經典組曲，加入舞蹈元素，為演唱會揭開序幕。適逢明日母親節，Albert跟胞弟區瑞明與兒子區昕進唱親情歌曲，用音樂懷念Albert已故的母親。Albert 笑說：「阿仔Adrian（區昕進）媽媽（即Albert太太）冇事㗎！」

壓軸環節中，區昕進跟區瑞明等一眾「超聲團」送上巨型生日蛋糕，為Albert送上生日驚喜。在全場三千多名觀眾齊唱中英文生日歌的祝福聲中，Albert感動哽咽：「人生七十，最幸福是有家人陪伴、好友支持，還有這麼多樂迷與我共同見證這個重要時刻。」演唱會尾聲，Albert與全場觀眾Encore大合唱《那天再重聚》，為這場溫馨感人的生日音樂派對畫上完美句點。

Albert稱今次「70大SHOW」是他音樂路上的一個重要里程碑，他仍然會繼續唱下去。他透露將於7月4、5日於香港大會堂音樂廳舉行一連兩場音樂會，屆時將與《中年好聲音》吳大強、李佳等演出。

（即時娛樂）