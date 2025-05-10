麥浚龍未知《風林火山》何時上映 不確定金城武會否宣傳 (20:49)

麥浚龍（Juno）表示早在寫《風林火山》劇本和構思人物角色時，已想用另一種藝術形式來呈現電影角色並永遠記錄下來。他說角色雕塑將於展期結束後存放好，待電影將來在外地上映時再運到當地展出。（柯美攝）

麥浚龍（Juno）執導，金城武、古天樂、劉青雲、梁家輝和高圓圓主演的電影《風林火山》，上月26日起於尖沙咀舉行電影專題展覽，展出從未曝光的劇照及由西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主要角色雕塑。Juno今天（10日）現身展覽時透露早在寫劇本和構思人物角色時，已想用另一種藝術形式來呈現電影角色，並永遠記錄下來。他說看見成品時十分感動，角色雕塑將於展期結束後存放好，待電影將來在外地上映時再運到當地展出。

談到《風林火山》何時上映，Juno稱未知道，要等發行公司通知，他現在先應付康城影展。《風林火山》2017年已拍好，至今才安排上映，他解釋︰「那麼大的項目，投資方、發行商、審批和眾多演員，組合一個大家滿意的版本需時，我也是剛在泰國完成聲效回港。滿意現在的版本？以這個長度來說是滿意。康城版本片長130幾分鐘，希望香港也以此版本上映。」

《風林火山》入選康城影展「午夜放映單元」，Juno將於下周二（13日）出發前往康城，他未知有什麼演員同行，稱連抵達後的行程也未知道。說到很多人關心神隱多年的金城武會否現身，Juno說︰「未知道，以我所知，暫時只有古天樂。希望金城武出席？每位演員也很忙，我當然希望每一位也出席，但明白是否出席影展不是我決定，是由發行公司負責跟演員度期。商討金城武參與《風》在香港上映時的宣傳期？會，相信總有機會。」他表示與金城武一直有聯絡，但不可以代金城武回答會否配合電影宣傳。Juno說︰「他有經理人和工作期表，相信會相聚。」

對於有傳《風林火山》尚未聘用負責康城影展宣傳的公關代表，憂慮缺乏當地人員幫助下，沒有影評人或媒體留意該片，會影響國際發行，Juno說不知道。負責該片的宣傳公司表示問題已解決，已在當地聘請了公關。Juno回憶已故板本龍一為《風林火山》做音樂，兩人共處一室6小時，創作過程好夢幻。

（即時娛樂）