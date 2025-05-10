黃秋生陳淑儀舞台劇《螳螂捕蟬》首演 劉嘉玲林海峰捧場 (23:01)

黃秋生X陳淑儀主演荒誕懸疑舞台喜劇《螳螂捕蟬》，相隔25年再度搬上舞台，昨晚（9日）於西九文化區戲曲中心大劇院首日正式公演，圈中友好劉嘉玲、林海峰、田啟文、楊淇、卓韻芝、陳湛文、小薯茄、陳詠燊、何爵天等捧場。黃秋生參演電影《不赦之罪》團隊更拉大隊撐場，蘇玉華孖住丈夫潘燦良、歐鎮灝（George）則與P1X3L隊友吳啟洋（Phoebus）出席。

《螳螂捕蟬》相當考驗兩位主演的記憶力、想像力和體能，黃秋生和陳淑儀飾演性格南轅北轍的殺手，一氣呵成在90分鐘的演出中，展現了大量機關槍式對話，龐大的對答內容看似無關卻有關，妙語連珠，加上兩人動作場面多，包括爭奪裸女吹氣公仔Lucy、跳上跳落由Start From Zero特製高牀、碌地爬行、黃秋生把陳淑儀壓倒梳化等。二人經歷多度合作的默契，完美消化所有對白和動作，引發觀眾陣陣爆笑聲。

謝幕時，黃秋生剖白心底說話：「開頭決定做呢套戲嘅時候我冇睇清楚，一望原來已經係廿幾年前後生嘅我先做到，老襯喇，一路排落嚟，我同自己發誓，我以後都唔會揀啲咁辛苦嘅戲做，但係當有觀眾存在，當有你哋嘅支持，有你哋喺度嘅時候，你千祈唔好相信啲演員發啲咁嘅誓，佢會繼續做落去㗎！」他又說：「家陣惡搵食，其實唔係淨係我哋劇團，全部舞台界嘅都遇到相對嘅困難，希望大家唔單止支持我哋，都支持埋其他劇團，多謝。 」

秋生又爆陳淑儀演出尾段有小意外，原來身上的收音咪在演出中途脫落，但沒有影響到演出，現場聲音仍然響亮，他說：「見到淑儀大師甩咪，我心諗『嘩！真係犀利喇！』呢啲叫功底！」獲觀眾報以熱烈掌聲。《螳螂捕蟬》共15場，演出至5月25日。

（即時娛樂）