林家謙再談獲楊受成游說簽英皇︰他酒醒後已打消念頭 (16:19)

林家謙、洪嘉豪與陳健安（安仔）昨晚（10日）首度合作，演出《拉闊音樂會Oscar‧回憶夜遊》，以歌曲帶領觀眾遊走愛情、快樂、痛苦或虛幻的回憶，並找來盧慧敏（Amy Lo）和梁仲恆以嘉賓身分現身舞台。3子以一曲《喃嘸師感官漫遊》揭開演出序幕，並壓軸唱出林家謙的《一人之境》，嘉豪爆料指家謙是歌曲原唱者，但自己也唱錯歌詞。家謙騷後受訪時解釋︰「這次演出不是我的歌詞展，我要記其他歌的歌詞，加上已有一段時間沒公開唱過這首歌，我以為可以瞞天過海﹗」談到演出嘉賓梁仲恆扮演駕駛時，曾將手擺到其重要部位扮「轉波」，家謙說︰「我有看見，他沒踫到我的重要部位。我們事前有共識，他問過我會否介意，我就不介意，反問他我要不要做出嫌棄表情，他答我不介意。大家被我的戲欺騙了！」

談到早前獲楊受成游說簽約英皇娛樂，家謙被問到是否真的會成事時表示︰「怎會﹗我已對他說『我又麻煩又是蝕本貨』，他慎重考慮及酒醒後就不會想簽我。英皇高層霍汶希可有接觸我？怎會﹗楊生已打消念頭。」至於會否出席好友Tyson Yoshi的7月歐洲婚禮，他說︰「未知道，因我8月會舉行紅館演唱會。為何不選址啟德主場館？我未處理到那麼大的場地，不懂得應付那麼多人，兼顧不來，未必那麼高興。」

安仔談到C AllStar隊友梁釗峰轉當獨立歌手時，笑稱自己跟寰亞唱片的合約仍有一個月以上，不長也不短。他與公司關係良好，自由自在。傳鄭欣宜已約滿寰亞，正籌備復出計劃，安仔說︰「我不知道欣宜的合約年期。我連自己的合約也不太清楚，何况別人﹗可有關心欣宜？給她一點空間﹗她有自己的決定，要公開說時自然會說，畢竟她已在這行業工作多年。希望大家也給她空間，她想見人時就會見。」音樂人陳澤鴻因背女友出軌「斷正」，宣布無限期退出幕前工作，曾與他合作的洪嘉豪說︰「我們只合作過一首歌，不太熟。別人的事，我不評論。」

（即時娛樂）