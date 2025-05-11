陳曉東狂批GD東京演唱會 遭網民不滿鬧爆後「跪低」 (17:34)

韓國男團BigBang隊長G-Dragon（GD）近日在東京巨蛋舉行演唱會，吸引大批粉絲捧場。不過，陳曉東看騷後卻在社交網發文批評GD的演出，他說︰「差評，唱10首+，講話1hr+，播片45分鐘，個人訪問片太無聊，最好看燈光、服裝、熒光棒、beatbox、wing、雷射、laser、機械狗，vt ok。」陳曉東的貼文隨即被粉絲截圖並轉傳至各大社交平台，引起大批GD粉絲不滿，紛紛留言鬧爆。陳曉東後來在文尾位置寫上︰「歌曲風格有些好...... 觀眾很乖，不反面。」

不少網民留言鬧陳曉東「你自己也是藝人，竟然講出這種話」、「你憑咩去批評人？你身為公眾人物，一啲尊重都冇」等。有網民對陳曉東說︰「沒去現場的我，看分享都知道不止10首，您寫10首+，好似在說不止10首，但其實在誤導非粉以為只有唱10首，其它時間都在放影片跟講話。再者，七年後的回歸，他想對台下五萬名粉絲說話的情感，你不懂，但粉絲們懂，而且愛聽他說。影片內容也是他想粉絲們了解的他的轉變，愛他的人將影片的內容逐字翻譯分享粉絲看，你可能也不懂為什麼粉絲想看。說到底，這個舞台本來就是獻給粉絲的。同為歌手不懂這點，我很困惑，還公開評論別人演唱會"差評"，非常失禮。我們GD粉的群組昨天下午有群友在東蛋外發現您也來聽，一度很興奮以前的偶像來看他的偶像演唱會。現在可能只剩失望。」

今天下午，陳曉東再發文「補鑊」，他說︰「才發現反應這麼大呢，actually真心覺得GD is good performer呢﹗音樂的風格我有些也很喜歡。Don't mean bad... 覺得歌曲唱少了些，總說話時長播片，對於我這個來說有點太多。粉絲們的心情能夠理解的，演唱會實在也有許多我喜歡的地方。Anyway大家happy mother's day﹗」

（即時娛樂）