朱敏瀚首當男一搏到盡 自費飛大馬找張振朗拍10秒宣傳片 (18:20)

朱敏瀚今天（11日）與黃子恆、鄧智堅、袁文傑、林景程等出席《虛擬情人》活動時，表示上周邀請了6位藝人好友拍片幫忙宣傳，當中以張振朗最瘋狂。他說︰「他在馬來西亞，叫我過去拍片。我真的買機票飛過去見他，拍下10秒短片；陳瀅那條片反而簡單。」談到緋聞女友陳曉華無份拍，朱敏瀚稱時間緊迫，臨急找朋友幫忙，沒打算找她補拍。他表示部分影片獲得逾200萬次點擊，覺得這個宣傳方法不錯，將來或會再嘗試。

朱敏瀚透露為劇集唱的主題曲MV將於周四（15日）推出，王敏奕與他一同演出MV，作為劇集的延續。他說︰「我這兩星期的宣傳的都自費，包括機票。我不是曲線投訴公司資源不足，而是自問盡了力，畢竟首次做所謂的男一，絕不能拍完劇便輕鬆等收視。想演而優則唱？最好，歡迎商演或公司周年晚宴找我，最好可唱自己演的劇集主題曲。我的飲歌多數是陳奕迅的歌。」談到本月23號的33歲生日，朱敏瀚說當天會出席慈善活動及約了大班朋友慶祝。他被問到可有約陳曉華時，稱對方都是其朋友。周嘉洛被指駕車自由出入陳瀅香閨，並過夜留宿，朱敏瀚說︰「是一大班人去陳瀅家，我沒見過周嘉洛過夜。陳瀅廚藝比起兩年前出色，我對她另眼相看。陳曉華廚藝如何？未試過。」

有份出席活動的張馳豪獻唱片尾曲，他表示自演出《反黑英雄》後愈來愈有興趣拍劇，有跟鄧智堅學戲，希望有實戰機會，但不敢向監製自薦。他說︰「我什麼角色也有興趣，可演反派、渣男、同性戀、衰人等，也想有機會演舞台劇。」今天母親節，張馳豪稱母親不在港，兩人已提早慶祝，希望未來有能力送車給母親。

（即時娛樂）